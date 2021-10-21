Tırnakların güzel ve bakımlı görünmesi fiziksel olduğu kadar sağlıklı olmanın da bir göstergesidir. Ancak zaman zaman bu güzelliğe gölge düşüren tırnaklarda beyaz lekeler oluşabilir. Peki bunun nedeni nedir, tırnaklarda beyaz leke neden olur, nasıl geçer merak ediyorsanız, işte tırnaklarda beyaz lekelere uzman yanıtları…

Tırnaklarda beyaz leke neden olur?

Dermatoloji Uzmanı Dr. Emine Özge Ayabakan, tırnaklardaki beyaz lekelerin altında yatan nedenleri şu şekilde sıralıyor:

Tırnaktaki beyaz lekelenmeler, uzun beyaz dalgalanmalar şeklinde ve birden fazla tırnakta görülürse protein ve başka besin eksikliğinden, böbrek veya karaciğer rahatsızlığından kaynaklanabilir. Kısa beyaz ve yatay çizgilerse sıklıkla darbe sonucu oluşmuştur, sert cisimlere tırnaklarla müdahale edilmemesi şartı ile zamanla kendiliğinden kaybolur.

Tırnaklarda meydana gelen beyaz lekelerin tırnak kökünden ucuna kadar geniş alana yayılmaları ise arsenik zehirlenmeleri, çinko, selenyum, kalsiyum magnezyum ve manganez gibi minerallerin eksikliğinden de kaynaklanabilir. Mutlaka kan değerlendirilmesi gerekir.

Bu lekelerin oluşmasındaki diğer sebepler ise tiroit hormonlarının düzensizliği, kansızlık, keratin yetersizliği ve bazı ilaçların yan etkileridir.

Tırnaklarda beyaz lekeler için hangi doktora gidilmeli?

Tırnaktaki uzun süreli beyaz lekeler ciddiye alınmalı, geç kalınmaması gerekir. Dermatoloji uzmanına gidilerek muayene ve laboratuvar incelemeleri ile sebebin araştırılması, nedene yönelik tedavinin verilmesi gerekir.

Tırnaklarda beyaz lekeler nasıl geçer?

Ojeler de tırnaklarda hava sirkülasyonunu engelleyerek dolaşım bozukluğu ile birlikte beyaz leke oluşmasına neden olur. Sürülen ojeler uzun süre tırnakta tutulmamalı, gliserinli sağlıklı temizleyici ajanlarla çıkarılmalı, tırnakların nefes alması sağlanmalıdır.

Aynı zamanda protein eksikliği nedeniyle oluşan tırnaklardaki beyaz lekeler protein içeren yiyeceklerin tüketilmesiyle çözüme kavuşabilir.

Tırnakların üzerinde oluşan beyaz lekeler özellikle ayak tırnaklarında mantar hastalığının başlangıcı olabilir. Bazı cilt hastalıklarında da lökonişi dediğimiz beyaz lekeler görülür. İlerlememesi açısından cilt doktoru tarafından tedavinin başlatılması gerekir.