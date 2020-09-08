Tenisçi Dirseği Hastalığı (Lateral Epikondilit) Nedir?

Bu hastalığın, isminin aksine elini sıkça kullanan ev hanımlarında görülme olasılığı oldukça yüksek. Çünkü ev işlerinde tekrarlanan hareketler çok fazla. Aynı zamanda günde 2 saatten fazla zorlayıcı bilek hareketi yapan kişilerde bu sorun ile karşılaşma olasılığı yüksek. Göz ardı edilmemesi gereken bir konu yoksa ilerleyen süreçte anahtar kullanmakta, el sıkmakta çay içerken bardağı tutmakta bile zorlanabilirsiniz.

Gündelik hayatta ellerin ve dirseğin çok fazla kullanılması ile oluşan halk arasında ‘Tenişçi Dirseği ‘ olarak bilinen rahatsızlık, basit gibi görünse de kişilerin yaşam kalitelerini olumsuz etkiliyor. Bu sorunun en büyük belirtisi ise dirseğinizin dış tarafında oluşan ağrılar.Bir veya iki kolunuzda tenisçi dirseği olabilir. Berberlerde, tesisatçılarda, marangozlarda, aşçılarda ve ofis çalışanlarında sıkça görülen problemin teşhisi kolay fakat iyileşmesi için zaman ve dinlenme gerekiyor.

Erkeklerde daha sık görülüyor

Tenisçilerin sadece yüzde 5’i bu sorun ile karşılaşıyor. O yüzden ismi bizi kandırmasın dirseğin ve elin aşırı kullanımı sonucu kası kemiğe bağlayan alt koldaki tendonların iltihaplanması ile tenisçi dirseği belirtileri aniden ortaya çıkabilir. El sıkışırken ya da elimizi düzleştirdiğimizde ortaya çıkan ağrılar en çok karşılaşılan semptomlar olarak karşımıza çıkıyor. Dirsek ağrısının en yaygın sebebi de bu problem diyebiliriz.

En etkili yöntem fizik tedavi

Tenişçi dirseğinin tedavisinin türü ve süresi, durumun ciddiyetine bağlı olacaktır. En etkili yöntem fizik tedavidir. Kişi önce muayene edilir ve sorunlu olan bölge incelenir. Daha sonra sürece uzman hekim eşliğinde uygun tedaviler uygulanır. Son yıllarda adını sıkça estetikte duyduğumuz PRP tekniği bu alanda da kullanılıyor.

Aynı zamanda tedavi ile beraber güçlendirici egzersizler yapmak iyileşmeye yardımcı olabilir. Tedavinin asla ertelenmemesi gerekiyor çünkü iltihaplanma arttıkça hem ağrı artıyor hem de tedavi süreci zorlaşıyor. Son çare ise ameliyat oluyor.