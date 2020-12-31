Tam Bir Sağlık Bombası: Hurmanın Muhteşem Faydaları

Lif kaynağı

Hurmanın lif oranı çok yüksek. Öyle ki 100 gramı 3,5 gram lif içeriyor. Bu sayede midede sünger gibi şişip hacim kaplıyor ve mideyi geç terk ettiği için tokluk hissi oluşturuyor. Yüksek lif, aynı zamanda bağırsakları çalıştırıyor ve kabızlıktan kurtarıyor.

Antioksidan deposu

Antioksidanlar, damar ve kalp tıkanıklığına izin vermez. Çok iyi bir antioksidan olan hurma, vücudu zararlı bakteri ve mikroplardan arındırıyor. Ayrıca yaşlanmadan kaynaklanan hastalıkların meydana gelme riskini en aza indiriyor.

Antioksidan içeriği hücrelerin yenilenmesini sağlıyor. Bu sayede dokusu yenilenen cilt daha genç bir görünüme kavuşuyor. Cildin ihtiyacı olan nemi karşılıyor. İşte bu yüzden hurma, her zaman tüketilmesi gereken besinler arasında yer alıyor.

Hurmayı diğer meyvelerden ayıran en önemli özelliği, hurma bekledikçe antioksidan özelliğini kaybetmiyor, artırıyor. Diğer meyveler bekledikçe antioksidan özelliğini yitiriyor ve çürütüyor.

Göz sağlığını koruyor

A vitamini gözler için en çok ihtiyaç duyulan vitaminler arasındadır. A vitamini gözlerin daha sağlıklı olmasını sağlayarak gece körlüğü gibi rahatsızlıkların oluşum riskini en aza indiriyor. Ayrıca hurma, katarakt oluşumunu da geciktiriyor. Kısacası düzenli olarak hurma tüketimi göz sağlığını olumlu yönde etkileyerek göz sinirlerini korur.

Cildi gençleştiriyor

Antioksidandan zengin olan hurma hücre yenilemesini sağlaması sayesinde cildimiz üzerinde de faydalı oluyor. Yenilenen doku cildi daha genç bir görünüme kavuşturuyor. Cilt elastik yapısını kaybettiğinde yanakta çökmeler artıyor ve derin yüz çizgileri belirginleşiyor. Hurma cilde ihtiyacı olan nemi veriyor, böylelikle cilt daha elastiki bir yapıya sahip oluyor. İçeriğindeki B vitamini sayesinde ciltte oluşan yaraların da daha hızlı iyileşmesine katkıda bulunuyor.

Strese iyi geliyor

Stres ve stres kaynaklı hastalıklar çoğu kişinin genel sorunu haline geldi. Hurma içeriğinde bol miktarda B6 vitamini barındırıyor. Bu vitamin ise sinir sistemini güçlendiriyor, strese karşı savunma gerçekleştiriyor. İçerdiği magnezyum vitamini de sinir sistemini güçlendirerek sağlıklı çalışmasını sağlar. Her gün düzenli olarak 7 adet hurma tüketirseniz sinir sisteminizi kuvvetlendirebilirsiniz.

Hafızayı koruyor

Hurmanın hafızaya verdiği destek oldukça fazladır. İçeriğinde bulunan B karoten beyin sağlığını olumlu yönde etkileyerek koruyor, hafızayı güçlendiriyor. Hurma, beyin hücrelerinde oluşan hasarın giderilmesine yardımcı oluyor, hafıza kaybını önlüyor. Yaşlılıkta meydana gelen Alzheimer hastalığına iyi geliyor.

Kalp sağlığını koruyor

Kalp dostu besinlerin başında yer alan hurma, içeriğindeki zengin potasyum minerali sayesinde kan basıncını (tansiyon) dengeliyor ve kalp ritmini düzenliyor. Hiç kolesterol içermediği gibi güçlü bir antioksidan olması sayesinde kalbi zararlı bakterilerden ve mikroplardan koruyarak, damar tıkanıklıkları riskini azaltıyor.

Kanser riskini azaltıyor

Kansere yakalanma riskini azaltan selenyum açısından zengin olan hurma, yüksek oranda lif içeriyor. Hurmada bolca bulunan lifler; kolon, göğüs ve rahim kanseri riskinden bünyeyi koruyor. Düzenli olarak hurma tüketirseniz kansere yakalanma riskiniz de bir o kadar azalıyor.

Kilo kontrolünü destekliyor

Yüksek lif içeriği ile midede uzun süre kalarak sindirimin yavaş olmasını sağlıyor. Böylelikle tokluk süresi uzuyor ve daha az besin tüketilmiş oluyor. Demir eksikliği olan kişiler kilo vermede güçlük yaşıyor. Hurma içerdiği yüksek orandaki demir mineraliyle kişinin demir depolarını destekliyor ve bu sayede metabolizma da hızlanmış oluyor. Ancak unutmamak gerekir ki 1 adet hurma 20 kalori içeriyor. Özellikle zayıflama sürecinde miktarına dikkat edilerek tüketilmesi gerekiyor.

Bağışıklığı arttırıyor

Hurma, bağışıklık sistemini destekleyen antioksidan etkili selenyumdan ve C vitamininden zengin bir besin. Bu sayede vücudu zararlı bakterilerden ve mikroplardan temizliyor. Ayrıca içeriğindeki yüksek orandaki magnezyum minerali, vücutta oluşabilecek enfeksiyonların oranını azaltıyor.

Enerji veriyor

Gün boyunca kendini oldukça yorgun hisseden, halsiz kalan veya kilo almak isteyen kişiler hurmayla ihtiyaçları olan enerjinin bir bölümünü sağlayabiliyor. Yüksek enerji içeriği, özellikle kilo almak isteyen kişiler veya gelişmekte çağında olan çocuklar için çok fayda sağlıyor.

Günde kaç hurma yemeli?

Hurmanın içeriğindeki şeker miktarının fazla olması, kalori alımını arttırıyor. Ayrıca yüksek şeker içeriği özellikle diyabet hastalarında veya insülin direnci gelişmiş olan kişilerde kan şekerinin hızla yükselip aynı hızla düşmesine sebep olabiliyor. Bu nedenle günde 3 adet hurma tüketmek yeterli olacaktır.