Sonbaharda denenmesi gereken 9 popüler saç rengi

1-Espresso esmer saç rengi



Yıllarca süren balyaj ve sarışın trendin ardından, birçok esmer derin, zengin, espresso kahvenin sadeliğine ve güzelliğine geri dönüyor. Meghan Markle'ınki gibi zengin bir gölge hemen hemen tüm cilt tonlarını ve göz renklerini açığa çıkarıyor. Üstelik doğal renginize bağlı kalarak ne kadar koyulaşacağınıza da siz karar verebilirsiniz.



2-Kızıl kırmızı saç rengi



Kızıl saç bu yılın başlarında büyük bir yükseliş yaşadı ve yakın zamanda da bu trend azalacak gibi görünmüyor. Bu kırmızı renk, yazın parlaklığı ve kış zenginliğinin mükemmel birleşimi haline geldi. Orta ila koyu ten tonlarında özellikle muhteşem oluyor. Benzer bir renk için, turuncu veya menekşe rengine yakın tonlarda bir kırmızı deneyebilirsiniz. Renk yoğunluğu yumuşatmak için yeterince kahverengi ekleyerek gerçek bir birincil kırmızı elde edebilirsiniz.

3-Bronde saç rengi



Sarışın olmayı düşünüyorsunuz ama bakımından korkuyor musunuz? Sarı ve kahverenginin bir karışımı olan bronde'u düşünün. Temel renginize bağlı olarak saçınızı uygun şekilde açabilir veya koyulaştırılabilirsiniz, bu renkte derinlik miktarı tamamen size bağlıdır.

4-Bronz parıltılı saç rengi



Sonbahar için bir başka önemli eğilim, güzel bronz gölge gibi neredeyse kızıl saçlardır. Daha sıcak tonlar esmer tonlara parıltı katmak için kullanılır ve hem daha açık renk sağlar hem de koyu saçtan açık kahverengiye geçişi kolaylaştırır.

5-Sıcak kremsi sarışın



Daha çok kremsi, hatta bej tarafını tercih eden bir sarışınsanız ve daha sıcak bir renk denemek istiyorsanız, saçınıza orta ışıklar ekleyerek mevcut renginize sıcak vurgular yapabilirsiniz. Sonbahar, bu trendi denemek için en iyi zamandır. Sıcak renklerin zamanla daha yumuşak bir solmaya geçiş yapacağından bahsetmeye bile gerek yok.



6-Karamelli şeritler



Doğal bir esmerseniz, stilistinizden orta ışık tonlarından bir veya iki kademe daha hafif ve nötr-sıcak vurgular isteyin. İkisinin kombinasyonu karamelli şeritler yaratarak 2020 sonbaharında sizi oldukça hoş gösterecek.



7-Tarçınlı çikolata saç rengi



Bu mükemmel sonbahar rengini uygulamanın yolu, sıcak bir kumral ton ile koyu esmer bir taban arasında kontrast yaratmaktır. Süper ince katmanlama olan bu saç renginin her uzunlukta ve dokuda harika göründüğünden emin olabilirsiniz.



8-Yüz çevresine vurgular



Yüz çerçevesindeki saçlara yapılacak birkaç ton açık vurgularla yaz parlaklığını koruyabilirsiniz. Bu işlem saçlarını çok fazla yıpratan ve yüzlerinin etrafında bu ışığı görmek isteyenler için harika bir renk.



9-Düz renkler



Son zamanlarda saç stilistleri ombreler ve kök boyalarla vurgu içermeyen düz bir renkle ilerlemeyi öneriyor. Her iki ila sekiz haftada bir rötuş yapıyorsanız ve bunu azaltmak istiyorsanız - özellikle bu pandemi döneminde - doğal renginize yakın bir renk seçin, böylece herhangi bir belirleme çizgisi olma ve gerekirse evde dokunmak daha kolay olur.