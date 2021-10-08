Sistit Hastalığı Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Sistit Hastalığı Hakkında Bilgiler

Kadınlarda görülen idrar kesesi iltihaplanması olan sistit hastalığı, bakterilerin yol açtığı mikrobik sistit ve mikroplar ile ilgisi bulunmayan intersitisyel sistit olmak üzere iki gruba ayrılıyor. Bu iki tipin de belirtilerinin benzer olduğu sistit hastalığı tanısının erken konmadı tedavi sürecinde izlenen yol açısından oldukça önemlidir. Haberimizde sistit hastalığı hakkında bilgiler ve merak edilenleri derledik.

SİSTİT HASTALIĞI NEDİR?

Sistit esas olarak mesane olmak üzere alt üriner sistemin infeksiyonudur.. Sistit kadınları erkeklerden daha sık etkiler. İnfeksiyonun yayılım yolu periüretral/vaginal veya fekal floradan yukarı doğru çıkıştır.

Renal, toplayıcı sistem ya da mesanede bakteri varlığı ile piyüri ve klinik semptomların eşlik ettiği üriner sistem infeksiyonları en sık görülen bakteriyel infeksiyonlardır. İdrar yolu infeksiyonlarında en sık (%50-90) izole edilen bakteri Escherichia coli’dir. Diğer sık rastlanan etkenler Klebsiella spp., Proteus spp, Staphilocossus spp.‘dir. Bakteriler üriner sisteme hematojen, lenfatik veya asendan yolla ulaşırlar.

SİSTİT HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Kadınların anatomik yapılarının mikropların alt idrar yolu ve idrar torbasına ulaşmalarının daha kolay olmasıdır. Alt idrar yollarına yerleşen mikroplar –bakteriler- yukarıya doğru ilerleyerek idrar kesesine kolayca ulaşır. Balayı dönemi, hamilelik süreci, menopoz evresi kadınların her türlü idrar yolu enfeksiyonuna, özellikle de sistite sık sık yakalandıkları dönemler. İdrar kesesinde taşı olan, idrar kesesinden yukarıya böbreğe doğru idrar kaçağı sorunu yaşayan, idrar yollarında şu veya bu nedenle daralma veya tıkanmalar, tümörler ve polipler de sistit ataklarını sıklaştırır.

SİSTİT HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sistit hastalığı belirtileri genellikle aşağıdaki gibi seyretmektedir;

Gece sık idrara kalkmalar,

Alt karın ve kasık bölgesindeki şiddetli ağrılar,

İdrar renginin pembe ve bulanık görünüm alması,

İdrarda kan görmek,

Sistite seyrek olarak bulantı, kusma, sırt ve bel ağrısı, hatta üşüme ve titremelerle gelen ateş eşlik edebilir. Bu gibi durumlar idrar torbasındaki enfeksiyonun böreğe de yayılmış olabileceğinin sinyalini verebilir.

SİSTİT HASTALIĞI NASIL GEÇER?

Basit sistitlerde üç gün tedavi, hasta diyabetik ise, semptomların süresi yedi günden uzunsa, yakın geçmişte üriner sistem infeksiyonu varsa, hasta 65 yaş üzerinde ise veya hasta gebe ise yedi gün tedavi verilir. Yılda üç kez veya daha fazla alt idrar yolu infeksiyonu geçiren kadınlarda koruyucu tedavi uygulanmalıdır.