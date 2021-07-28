Selenit Taşı Nedir Ve Ne İşe Yarar? Selenit Taşı Nasıl Anlaşılır Ve Kullanılır? Selenit Taşı Faydaları Ve Özellikleri

Selenit taşı, zarif ve dikkat çeken yapısıyla en çok rağbet edilen taşlardan biridir. Dış görünüşünün güzelliği kadar kişinin maddi manevi sağlığının iyileşmesinde yardımcı görev görebilmektedir.

Selenit Taşı Nedir?

İsmini Yunan tanrısı Selena'dan alan Selenit taşı, pozitif enerji yayan, temizleyen, arındıran taş anlamına gelir. Zarif ve dikkat çekici taşlardan biri olduğundan, her dönemde yaygın olarak tercih edilmiştir. Zarif ve dikkat çekici olmasına rağmen pahalı olmayan taşlar gurubundadır.

Selenit Taşı Ne İşe Yarar?

Selenit taşının zihni berraklaştırdığı ve rahatlattığı söylenebilir.

Ruhsal rahatlama sağlayıcı yararları bulunur.

Ev içerisinde bulunduğunda, ortamdaki huzur ve dengenin artmasında yardımcı olur.

Doğurganlığı artırıcı özelliklere sahiptir. Cinsel sezilerin artmasına yardımcı olur. Çocuk sahibi olmak isteyen bireylerin evlerinde bulundurmaları gereken taşlardan biridir.

Taşın enerji verdiğine inanılır. Bu nedenle yorgunluk hissini ortadan kaldırma gücüne sahip olduğu belirtilir.

Selenit Taşı Nerelerde Bulunur?

Selenit taşı, dünyanın birçok kıtasında bulunan değerli taşlar arasındadır. Amerika, Meksika, Fas gibi ülkeler Selenit taşının yoğun bulunduğu alanlar arasında yer alırlar.

Selenit Taşı Nasıl Anlaşılır?

Selenit taşı değerli taşlardan biridir ancak fiyatı çok pahalı olmadığından sahtelerine çok sık rastlanmaz. Buna rağmen dikkat edilmesinde fayda olduğu söylenebilir. Sahte Selnit taşı, boyayla kaplıdır. Ateşle kontrol edildiğinde bir erime gerçekleşirse, alınan taş sahtedir. Selenit taşının uzun süre ateşte bekletilmesi halinde renk değişimine neden olunabilir.

Selenit Taşı Nasıl Kullanılır?

Selenit taşının birçok kullanım alanı mevcuttur. Takı aksesuarında ve çeşitli elbiselerde kullanılabilir. Selenit taşı kullanımı öncesi temizlenmesine özen gösterilmelidir.

Selenit Taşı Faydaları Nelerdir?

Selenit taşının saymakla bitmeyen birçok faydası bulunur. Maddi açıdan kazançlar sağladığı gibi manevi anlamda güzellikler sunar. Bir aşk taşıdır.

Akılcı davranışların artırılmasında yardımcı olur.

Parasal sorunlardan kurtulmak isteyenler Selenit taşı kullanarak bundan kurtulabilirler.

Aşk arayanların taşıması gereken taşların başında gelir.

İskelet sistemi rahatsızlıklarının giderilmesinde Selenit taşı olumlu etkiye sahiptir.

Bulunduğu ortamlarda negatif enerjiyi temizleme gücüne sahiptir.

Selenit Taşı Özellikleri Nelerdir?

Selenit taşı negatif enerjinin yok edilmesi konusunda önemli taşlardan biridir. Fiziksel ve duygusal dengenin bir arada dengede kalmasında yardımcıdır. Değerli taşlar gurubunda olmasına karşın, doğada yaygın olarak bulunur. Kimyasal bileşeni Kalsiyum Sülfat Dihidrat'tır. Rengi beyazdır ve bu renk dışında başka rengi bulunmaz.

Selenit Taşı Kolye Olarak Kullanılabilir mi?

Selenit taşı pahalı olmadığından kolye olarak en çok kullanılanlardan biridir. Yaygın olarak kolye sektöründe tercih edilip beğenilir.

Selenit Taşı Tespih ve Yüzük Olarak Kullanılabilir mi?

Selenik taşının tespih olarak kullanımı yaygın değildir. Yüzük olarak kullanımı kolye şeklinde kullanımı kadar yaygındır.

Selenit Taşı Temizliği ve Bakımı

Selenit taşı, en hassas değerli taşlardan biridir. Bundan dolayı temizlik ve bakımı yapıldığında hassas davranılmalıdır. Tırnaklarla temas ettiğinde bile çizilmesi olası olan Selenit taşı için yumuşak başlı bir diş fırçası, bez ve su yeterlidir. Sabun gibi ürünlere ihtiyaç duyulması halinde bunun doğal olmasına dikkat edilmelidir. Kimyasal içerikli ürünler kullanılarak Selenit taşı temizlenmeye çalışılırsa, hem taş zarar görebilir hem de pozitif enerji kaybolur. Tütsü ve benzeri ilaçlarla temizleme işlemi yapılabilir.