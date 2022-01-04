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Geriİyi Yaşam Sandaloz Sakızı Nedir, Nasıl Kulanılır? Sandaloz Sakızı Faydaları ve Kullanımı
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Sandaloz Sakızı Nedir, Nasıl Kulanılır? Sandaloz Sakızı Faydaları ve Kullanımı
İyi Yaşam
Fotoğraf: iStock

Sandaloz Sakızı Nedir, Nasıl Kulanılır? Sandaloz Sakızı Faydaları ve Kullanımı

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Sandaloz Sakızı Nedir, Nasıl Kulanılır? Sandaloz Sakızı Faydaları ve Kullanımı

"Genelde aktarlarda bulunan sandaloz sakızı faydaları ile dikkat çekiyor. Alternatif tıpta da sıklıkla kullanılan sandaloz sakızı nedir, nasıl kullanılır merak ediliyor. İşte sandaloz sakızı faydaları ve kullanımı..."

Sandaloz sakızı özellikle fazla kilolarından kurtulmak isteyenler için son günlerde alternatif bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Ancak sandaloz sakızı her ne kadar bitkisel bir reçine olsa da kullanmadan önce mutlaka doktor tavsiyesi almanızı öneririz. İşte sandaloz sakızı faydaları ve kullanımı hakkında bilgiler...

Sandaloz sakızı nedir?

Sandaloz sakızı, genellikle Kuzey Afrika'da yetişen, 5-6 metre boyunda ki sandaraca isimli bir bitkinin özünden elde edilen, görüntüsü limon tuzunu andıran, sarı ve kısmen beyaz renkli hoş kokulu bir reçinedir. Sandaloz sakızı faydaları nedeniyle günümüzde alternatif tıpta yaygın olarak kullanılmaktadır.

Sandaloz sakızı nerede yetişir?

Sandaloz sakızı, Kuzey Afrika ülkelerinde, Malta, Tunus ve Cezayir'de yetişir.

Sandaloz sakızı nasıl kullanılır?

Çiğneyerek tüketilen sandaloz sakızının tozu da kullanılmaktadır. Dövülerek toz haline getirilen sandaloz sakızı, sirke ile birlikte tüketilir. Ayrıca sandaloz yağı masaj yağı olarak da kullanımaktadır. Sandaloz sakızının bir de hoş kokusu nedeniyle tütsü olarak kullanımı yaygındır.

Sandaloz sakızı faydaları

  • Yağ yakıcı özelliği vardır.
  • Arap kültüründe ishale iyi gelmesi ile bilinir.
  • İştah kapatıcı özelliği nedeniyle kilo vermek isteyenler için tercih edilir.
  • Sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur.
  • Bağırsakların düzenli çalışmasına etki eder.
  • Kalp, böbrek ve damar yağlanmasına karşı vücuda direnç sağlar.
  • Romarizmal ağrıları hafifletmeye yardımcı olur.
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