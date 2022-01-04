Sandaloz Sakızı Nedir, Nasıl Kulanılır? Sandaloz Sakızı Faydaları ve Kullanımı

Sandaloz sakızı özellikle fazla kilolarından kurtulmak isteyenler için son günlerde alternatif bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Ancak sandaloz sakızı her ne kadar bitkisel bir reçine olsa da kullanmadan önce mutlaka doktor tavsiyesi almanızı öneririz. İşte sandaloz sakızı faydaları ve kullanımı hakkında bilgiler...

Sandaloz sakızı nedir?

Sandaloz sakızı, genellikle Kuzey Afrika'da yetişen, 5-6 metre boyunda ki sandaraca isimli bir bitkinin özünden elde edilen, görüntüsü limon tuzunu andıran, sarı ve kısmen beyaz renkli hoş kokulu bir reçinedir. Sandaloz sakızı faydaları nedeniyle günümüzde alternatif tıpta yaygın olarak kullanılmaktadır.

Sandaloz sakızı nerede yetişir?

Sandaloz sakızı, Kuzey Afrika ülkelerinde, Malta, Tunus ve Cezayir'de yetişir.

Sandaloz sakızı nasıl kullanılır?

Çiğneyerek tüketilen sandaloz sakızının tozu da kullanılmaktadır. Dövülerek toz haline getirilen sandaloz sakızı, sirke ile birlikte tüketilir. Ayrıca sandaloz yağı masaj yağı olarak da kullanımaktadır. Sandaloz sakızının bir de hoş kokusu nedeniyle tütsü olarak kullanımı yaygındır.

Sandaloz sakızı faydaları