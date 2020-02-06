Sağlıklı Patates Tarifleri

Patates, kabuğuyla beraber pişirmek ve tüketmek iyi bir lif kaynağı yemenizi sağlar. Patateslerin lezzetli olması için yağda kızartılmış olması ya da krema ile birleşmesi gerekmez. Patatesi sağlıklı bir yiyecek haline getirmek için vereceğimiz ipuçlarını ve tarifleri takip edin!

Öncelikle her tarif için;

Patatesleri bir çatal yardımıyla etraflıca delin. Zeytinyağı ile patateslerin etrafını yağlayın ve tuzlayın. Önceden ısıtılmış fırına patatesleri koyun ve yumuşayana kadar pişirin. Piştikten sonra ikiye bölün.

Şimdi mükemmel pişmiş patateslerinizi lezzetli tariflere dönüştürün!

Ispanaklı patates

Sotelenmiş ıspanak, beyaz peynir, sarımsak, dereotu ve limon kabuğu yarıya böldüğünüz patateslerin üzerlerine koyun ve tekrar fırınlayın.

Kavrulmuş sebzeli patates

İşte patates yerken bir yandan da günlük sebze ihtiyacınızı karşılamanın bir yolu! Patatesleri pişirirken aynı zamanda sebzeleri soteleyin. Daha sonra bir önceki tarifteki gibi patateslerin üstüne dilediğiniz sebzeleri alın. Daha değişik aromalar için kuru üzüm, ceviz veya salata sosu da ekleyebilirsiniz.

Pizza patates

Domates sosu, mozzarella ve sosisi karıştırarak patateslerin üstüne koyup fırınlayın. Bu tarifte sosis yerine tavuk da kullanabilirsiniz.