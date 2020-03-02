Rüyada yorgan görmek ne anlama gelir? Rüyada yorgan dikmek ve taşımak anlamı

Rüyada yorgan görmek, ferah ve temiz yuva anlamına gelir. Alimler, rüyasında yorgan gören kişinin huzurunun yerinde olacağına, hayatının çok iyi gideceğine işaret ederler.

Rüyada Yorgan Görmek

Rüyada yorgan görmek, mal ve mülk bakımından zenginliğe delalet eder. Rüyada yorgan gören kişinin hayatında güzel şeylerin sıkça olacağına, işlerinin beklemediği kadar güzel gideceğine delalet eder.

Rüyada yorgan gören kişi evli değilse, kısa zaman içinde hayırlı kısmetler bulup evleneceğine işaret eder. Kadınlar için rüyada yorgan görmek evliliğe ve evlilikteki huzura fazilet edilir. Erkekler için rüyada yorgan görmek, hayırlı nasip manasına gelir.

Rüyada Yorgan Dikmek

Rüyada yorgan dikmek, bir iş için uzun süreler çaba gösterilmesine işaret eder. Rüyasında yorgan diken gören kişinin bazı mallarının artacağı hikmet edilir. Rüyada yorgan dikmek, hayırlı evlilik olarak yorumlanmıştır. Rüyayı yorumlayan alimler, rüya sahibinin evliliği için çok çaba gösterdiğine, çabasının olumlu sonuçlanacağına rivayet edilir. Rüyasında yorgan diktiğini gören kişi için tabirciler, ince eleyip sık dokuyan kişi yorumunu yaparlar. Rüya sahibinin birçok konunda titiz olduğuna, titizliğinin kendisi için hayırlara vesile olacağına işaret edilmiştir.

Rüyada Yorgan Taşımak

Rüyada yorgan taşımak, kişinin evini uzaklara taşıması olarak tabir edilir. Rüyayı gören kişi için alimler iki yönlü yorum yapmışlardır. Birinci yoruma göre kişi, bulunduğu yerde rahat etmediği için taşınır. Yani kaldığı yerde düşmanlıklar söz konusudur. Kişinin orada huzurunun yerinde olmadığına, rüyanın faziletinin oradan kaçmak manasına geldiğini hikmet ederler. İkinci tabir şöyledir.

Alimler, rüya sahibinin hayır yolculuğuna çıkacağına işaret ederler. Rüyada yorgan taşıyan biri, huzuru ve mutluluğu aramaya çıkar. O mutluluk kendisiyle mutlaka karşılaşır. Rüya sahibi, ömür boyu mutlu olabileceği insanların arasına girer.

Rüyada Eski Yorgan Görmek

Rüyada eski yorgan görmek, hatıralar anlamına gelir. Rüyada eski yorgan gören kişinin hatıralardaki birisinin tekrar kendisiyle karşılaşacağına işaret eder. Bu kişi eski arkadaş, nişanlı veya sevgili olabilir. Yollar bir şekilde kesişir. Rüya sahibinin hayatının bir bölümünde o kişi olabilir. Rüyada eski yorgan görmek, telaş manasına da gelir. Eski yorgan gören kişinin telaş yüzünden insanlarla tartışma noktasına geleceğine işaret edilir.

Rüyada Yeni Yorgan Görmek

Rüyada yeni yorgan görmek, yenilik anlamına gelir. Tabirciler, rüyada yeni yorgan görmenin, yeni ev, araba, bağ, bahçe, iş yeri anlamına geldiğini belirtirler. Rüyayı gören kişinin sahip olacağı yeni şeylerle çok mutlu olacağına işaret edilir. Rüyada yeni yorgan görmek, yeni bir kişiyle tanışmaya hikmet edilir. Rüya sahibinin çok seveceği biriyle tanışacağı, mutluluğu bulacağı işaret edilir.

Rüyada Renkli Yorgan Görmek

Rüyada renkli yorgan veya yorganlar görmek, sıkıntıların sonuna tabir edilir. Rüya sahibinin sıkıntılarının biteceğine delalet eder. Rüyada renkli yorgan görmek hayırlı bir rüyadır. Ancak rüyada renkli yorganı yıkadığını görmek, sıkıntıların çok çabuk şekilde geleceğine, kişiyi yıpratacağına işarettir. Rüyasında renkli yorgan görüp, bundan dolayı mutlu olduğunu gören kişinin, dileklerinin gerçekleştiği anlamı hikmet edilmiştir.

Rüyada Kirli Yorgan Görmek

Rüyada kirli yorgan görmek, bahtsızlık biçiminde yorumlanır. Rüyasında kirli yorgan gören kişinin, bahtının kapalı olacağına, yapmak istediği şeylerde alacağı başarısızlıklara rivayettir. Rüyada kirli yorgan gören kişinin mal kaybı söz konusu olabilir. Mal kaybı etrafında dolanan insanların aracılığıyla gerçekleşebilir. Rüyada kirli yorgan görmek, telaş, huzursuzluk ve kısmetin kapalılığı olarak yorumlanır.