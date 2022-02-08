Rüyada kürek görmek ne anlama gelir? Rüyada kürek almak ve aramak tabiri

Rüyada kürek görmek birçok anlam içerebilmektedir. Genellikle olumlu ve hayırlı işlerin olacağına dair işaretler içermektedir. Tabi ki rüyanın doğru yorumlanması ve doğru tabir edilmesi oldukça önem taşıyan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Rüyada Kürek Görmek

Rüyada kürek görmek, rüyayı gören kişinin hayatının kolaylaşacağına ve kendisine destek olan bir yardımcının olacağına işaret etmektedir. Bununla beraber kişinin rüyasında kürek görmesi malının mülkünün çoğalacağına da delalet eder.

Rüyada Kürek Sapı Görmek

Rüyada kürek sapı görmek, rüya sahibinin yaşadığı sıkıntılardan kurtulması için açılacak olan kapıya işaret etmektedir. Rüyayı gören kişi için bu yeni bir kısmet manasına gelebilmektedir.

Rüyada Kürek Sallamak

Rüyada kürek sallamak, rüyayı gören kişinin kazanç sahibi olacağına ve sabrederek çalıştığı mesleğinde hak ettiği pozisyona geleceğine işaret eder.

Rüyada Kürek Çekmek

Rüyada kürek çekmek, rüya sahibinin huzura ereceğine işaret eder. Kişi sorun ve sıkıntılarından özgürleşir ve kurtulur. Bu rüya kişinin ailesindeki herhangi birinden ya da birilerinden çeşitli destekler alacağı maddi ve manevi desteğin de habercisi konumundadır. Rüyada kürek çekmek, zenginliğe, menfaatli işlere ve faydalı kişilere işaret eder. Kişinin rüyasında gördüğü odun kürek ise borcu ödemeye ve sıkıntılardan kurtulmaya delalet eder.

Rüyada Demir Kürek Görmek

Kişinin rüyasında demir kürek görmesi, çabasız ve hazır bir kazanç sağlayacağı anlamına gelmektedir. Bahsedilen kazanç rüyayı gören kişiye bilmediği fakat hakkı olduğu bir yerden iletilecektir.

Rüyada Kürekle Toprak Atmak

Rüyada kürek ile toprak atmak, rüyayı gören kişinin görevleri konusunda özenli olduğu anlamına gelmektedir. Böyle bir rüya gören kişinin verdiği sözü tutan ve bu konuya çok dikkat eden biri olduğuna işaret etmektedir. Rüya sahibi, sağlam bir yol arkadaşı ve sorumluluklarını yerine getiren biridir denebilir. Bu sebeple bu kişi kendisi ile belli bir yola baş koymuş olan kişiyi asla yarı yolda bırakmayacak bir mertliğe sahiptir.

Rüyada Kürek Almak ve Aramak

Rüyada kürek aramak, kişinin hayatının bir süre iyi gideceğine, hoş ve keyifli vakitler geçireceğine işaret eder. Bununla birlikte rüya sahibi yaşadığı günlük sıkıntı ve streslerden kurtulacağına da delalet eder.