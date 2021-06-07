RÃ¼yada kÄ±yametin koptuÄŸunu gÃ¶rmek, dikkatsizliÄŸiniz veya yanlÄ±ÅŸ tutumunuz nedeniyle zor anlar yaÅŸayabilir veya bazÄ± sorunlarla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz.

RÃ¼yada KÄ±yametin KoptuÄŸunu GÃ¶rmekÂ Â Â Â Â

RÃ¼yada kÄ±yametin koptuÄŸunu gÃ¶rmek, geÃ§miÅŸte bir ÅŸeyler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÃ§in kendinizi suÃ§lu hissettiÄŸinizi ve hatanÄ±zÄ± telafi etmeniz gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zÃ¼ gÃ¶sterir. RÃ¼yada kÄ±yametin kopmasÄ± bir bakÄ±ma kiÅŸinin kendi kÄ±yameti gibidir. Dinden uzaklaÅŸan, ahlak kurallarÄ±nÄ± unutan ve hayatÄ±nÄ± istediÄŸi gibi yaÅŸayarak, baÅŸka insanlara ne gibi zararlar verdiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyen bir kimse iÃ§in uyarÄ±cÄ± niteliÄŸinde olan bir rÃ¼yadÄ±r. RÃ¼yanÄ±zÄ±n size anlatmak istediklerine kulak vermeli ve yaÅŸan tarzÄ±nÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirmelisiniz.

DiÄŸer yandan yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir travma sonrasÄ±nda size kÄ±yamet kopmuÅŸ gibi gelebilir. Fakat yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z travmanÄ±n geÃ§ici olduÄŸunu unutmamalÄ± ve yardÄ±m almaktan kaÃ§Ä±nmamalÄ±sÄ±nÄ±z. Bu travma sizde oldukÃ§a bÃ¼yÃ¼k etkiler yaratmÄ±ÅŸ olabilir ve hatta bunun farkÄ±nda dahi olmayabilirsiniz. Bu yÃ¼zden psikolojik bir yardÄ±m almanÄ±z gerektiÄŸini de unutmamalÄ±sÄ±nÄ±z.

RÃ¼yada KÄ±yametin KoptuÄŸunu Sanmak

RÃ¼yada kÄ±yametin koptuÄŸunu sanmak, rÃ¼yayÄ± gÃ¶ren kimseye bir uyarÄ±dÄ±r. YakÄ±n zamanda gerÃ§ekleÅŸebilecek zorluklara, problemlere ve sÄ±kÄ±ntÄ±lara yorumlanÄ±r. Bunlar hem maddi hem de manevi konularda yaÅŸanacak olabilir. AyrÄ±ca zor bir dÃ¶nemden geÃ§en kimselerde kÄ±yametin koptuÄŸunu sanacaÄŸÄ± rÃ¼yalar gÃ¶rebilir. Bu dÃ¶nemde kendinizi korumalÄ± ve yanlÄ±ÅŸ iÅŸlere kalkÄ±ÅŸmamalÄ±sÄ±nÄ±z. RÃ¼yanÄ±z bu dÃ¶nemlerin geÃ§ici olduÄŸunu ve kÄ±yametin gerÃ§ekleÅŸmediÄŸini size anlatmaya Ã§alÄ±ÅŸmaktadÄ±r.

DiÄŸer yandan hayatÄ±nÄ±zÄ± kÃ¶kÃ¼nden deÄŸiÅŸtirecek bir olay gerÃ§ekleÅŸebilir. Bu olaylar silsilesi karÅŸÄ±sÄ±nda cesaretiniz kÄ±rÄ±lmamalÄ±, korkmamalÄ± fakat aynÄ± zamanda da sakinliÄŸinizi korumanÄ±z gerektiÄŸini unutmamalÄ±sÄ±nÄ±z. Hemen tepki vermekten kaÃ§Ä±nmalÄ±, bir sÃ¼re beklemeli, olaylara mÃ¼dahale etmek iÃ§in soÄŸukkanlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± korumalÄ±sÄ±nÄ±z. BÃ¶ylece daha verimli bir ÅŸekilde bu olaylardan sÄ±yrÄ±lmanÄ±n yolunu bulacak, ayrÄ±ntÄ±larÄ± Ã§ok daha iyi bir ÅŸekilde gÃ¶rme ÅŸansÄ± yakalayacaksÄ±nÄ±z.

RÃ¼yada KÄ±yametin KoptuÄŸunu Duymak

RÃ¼yada kÄ±yametin koptuÄŸunu duymak, hayatla olan baÄŸlarÄ±nÄ±zÄ±n kesildiÄŸine iÅŸaret eder. YaÅŸamÄ±ÅŸ olduÄŸunuz zorluklar ve problemler nedeni ile artÄ±k hem insanlardan hem de her tÃ¼r aktiviteden uzaklaÅŸmÄ±ÅŸ biri haline gelmiÅŸsinizdir. Psikolojik olarak bir depresyon sÃ¼recinde olmanÄ±z muhtemeldir. Ã–yle ki kÄ±yameti dahi baÅŸkalarÄ±ndan duyuyorsunuzdur. DiÄŸer bir deÄŸiÅŸle gÃ¶rmek yerine duymak, sizin kopukluÄŸunuzu gÃ¶steriyor. Hayata dair bir umudunuz ya da yapmaya deÄŸer gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z bir ÅŸey kalmamÄ±ÅŸ gibidir. Yine de hayattan bu kadar Ã§abuk vazgeÃ§memeniz gerektiÄŸini unutmamalÄ±sÄ±nÄ±z.

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