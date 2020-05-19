Rüyada İşten Çıkarılmak Ne Anlama Gelir? Rüyada İşten Kovulmak, Atılmak, İstifa Etmek Ve Ayrılmak Anlamı

Rüyaların anlamı her zaman araştırılmakta ve hatta internetin yaygın olmadığı hata hiç olmadığı yıllarda rüya yorumcularının kitapları evlerde bulunmaktaydı. Bu şekilde rüyasında gördüğü şeylerin anlamını merak eden kişiler yüzyıllardan beri rüya yorumcularına başvurmaktadırlar. Rüyada işten çıkarılmanın anlamı ise sanıldığı gibi olumsuz değildir.

Rüyada İşten Çıkarılmak

Rüyasından işten çıkarılan kişinin iş yaşamındaki çalışmalarının beğenildiğine işaret eder. Rüya işte çıkarılmış olmak hangi sebeple olursa olsun kişinin işinden ayrılmayacağını işine devam edeceğini belirtir. Yaşlı bir kişinin işten çıkarıldığının görülmesi hayır anlamında iken genç birinin işten çıkarılması ise şer anlamına gelir. İşinin ehli olan çalışkan birinin işten çıkarılması ise kişinin daha da büyük işlere atanıp, yevmiye veya maaşının da artacağına işaret eder. İşten çıkarılmış olduğunu gören kişi hem mevki hem de makam sahibi olur.

Rüyada İşten Kovulmak

İyi yorumlanan rüyalardan birisidir. Kişinin seçimlerinde hayırlı seçimler yapacağı ve yaşamı ile ilgili olarak önemli ve yeni adımlar atılacağı anlamına gelir. Rüyasında işten kovulan kişi ticaret ile uğraştığında oldukça başarılı olur. İş değişikliği yapmak istediği takdirde daha fazla itibar kazandıracak ve geleceği daha parlak olan bir işe adım atacağı anlamına gelir. Kişinin dişini tırnağına takarak kazanmış olduğu rızkı ve helal lokma yediğini tabir eder. Bulunduğu işinde hem huzurlu hem de mutlu olacağı anlamına da gelir. Başı rüya yorumcuları bekâr kişinin evleneceği kişi ile tanışacağı anlamına da geldiğini söylemişlerdir.

Rüyada İşten Atılmak

Rüyada işten atılmak rüyayı gören kişinin uzun süredir istediği memuriyete atılabileceğine işaret eder. Bir başkasının işten atıldığını gören kimse için ise yeni bir işe gireceğinin habercisidir. Bazen ise çalışma hayatında bazı sorunlar yaşanabileceğini fakat ortaya çıkabilen herhangi bir sorun karşısında işten kolayca sıyrılacağına işaret eder. Fakat bunun yanında kişinin hayatında güzel gelişmeler yaşanacağının habercisidir. Kişi hem manevi olarak hem de maddi olarak sıkıntılarından feragat edip feraha ulaşacağının habercisidir. Yeni insanlar ile ortaklık ve dostluk kurulacağına bereket ve bolluk içinde yaşanacağına işaret eder.

Rüyada İşten Ayrılmak

Kişinin mesleğini değiştireceğine, eşi ile kendisi arasında bir takım sorunlar yaşanacağına, aile içindeki huzursuzluklara ve bir durumdan bambaşka bir duruma geçileceğine dalalet eder. Rüyasında kendi isteği ile işten ayrılan kişinin büyük paralar kazanıp dünyada rahatça yaşayacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada İşten İstifa Etmek

Pek, iyi anlama gelmez Rüyayı gören kişinin yaşamında bazı işin içinden çıkması zor olan durumlar ile karşılaşılması anlamına gelir. Kişinin inanıp kendine güvenerek atmış olduğu adımların sebebi ile tökezleyip düşeceğine işlerinin karışacak olduğu, düzeninin bozulacağını ve alın teri ile kazanmış olduğu kazançlarının elinden bir anda gideceği anlamına gelir. Kişinin maddi krizler ile geçireceği dönemin yaklaşmış olduğu anlamına gelir.

Rüyada İşten Çıkarılan Birini Görmek

Kişinin en sonunda hayatında mutluluğa ulaşacağını, kazançlarının düşeceği, kısmetinin kapanacağı ve girişimleri yapabileceğine işaret eder. Kişinin makam sahibi biri olacağına malına mal ekleyeceğine, parasında da para katacağına, zengin olacağına, sevinçli ve hayırlı haber alacağına işaret eder. Kişinin bugüne kadar sürdürdüğü davranışlarını değiştirerek hayatını içinde bulunduğu koşullara uygun olan şekle getirebilmesi için uğraşması gerektiğine işaret eder. Kişinin kazancının günden güne artacağına işaret eder.