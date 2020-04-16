Rüyada Börek Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Börek Yemek, Yapmak Ve Almak Anlamı

Rüyada börek görmek, genelde hayra yorulan rüyalar arasında yer almaktadır. Bu kapsamda görülen börekler kısmet olarak nitelendirilmektedir.

Rüyada Börek Görmek

Rüyada börek görmenin genel manası kazançtaki bolluğu temsil etmektedir. Bu kapsamda, rüyada görülen börek rüya sahibine gelecek yeni fırsatları işaret etmektedir. Bu kişinin fırsatları değerlendirerek maddi gelir elde edeceğine işaret edilmektedir.

Rüyada Börek Yemek

Rüyada börek yediğini gören bir kimseye çok hayırlı bir yorum yapılmaktadır. Buna göre, börek yiyen kişinin farklı yerlerden benzer zamanda hayır ve kazanç göreceğine işaret edilmektedir. Bunun yanı sıra undan yapılan ekmek ya da yufka gibi tüm yiyecekler de börek yemek ile aynı şekilde yorumlanmaktadır. Normal hayatta yemek yemenin insana kuvvet verdiği gibi, rüyada börek yemenin de rüya sahibine sağlık açısından güç vereceği yorumuna varılmaktadır.

Rüyada Börek Almak

Rüyada börek almakla ilgili yapılan farklı tabirler bulunmaktadır. Bunlardan ilki bu rüyayı gören kişinin, kalabalık bir yere erzak dağıtacağına işaret etmektedir. Aynı zamanda bu rüya sahibinin yardım sever ve eli açık bir kimse olduğuna delalet edilmektedir. Rüyada börek almanın bir diğer manası ise rüya sahibinin nikah ya da bir düğüne davet edileceğine delalet edilmektedir.

Rüyada Börek Yapmak

Rüyada börek yapmak, böreğin içinde ne olduğuna ve nasıl pişirildiğine göre farklı anlamlar içerebilmektedir. Rüyasında cevizli börek yaptığını gören bir kimse maddi kısmet ile müjdelenmektedir. Çoğu zaman bu maddi kısmetin, beklenmedik bir miras olduğu düşünülmektedir. Rüyada cevizli börek yapmak, rüya sahibinin taşınmaz bir mülke sahip olacağı şeklinde de tabir edilmektedir. Rüyasında misafirleri için börek yapan birinin ise başkalarına maddi yardımda bulunduğuna delalet edilmektedir.

Rüyada kıymalı börek yapmak da maddiyat ile ilişkilendirilen bir durumdur. Rüyasında kıymalı börek yapan kimsenin kazandığı parayla iyi bir yatırım yapacağının işareti verilmektedir. Rüyada yapılan böreğin içinde ot olması durumu ise genellikle bir uyarı şeklinde yorumlanmaktadır. Otlu börek yapan rüya sahibinin kazancını nereye harcayacağına dikkat etmesi gerekmektedir.

Rüyada Börek Açmak

İçinde hamur barındıran tüm rüyalar hayra yorulmaktadır. Bu kapsamda rüyasında börek açan kimsenin de hayırlı işler ile müjdelendiği sonucuna varılmaktadır. Rüyasında börek açan bir kimsenin helal yolla kazancını artıracağı delalet edilmektedir. Kişinin bu şekilde kazancını artırdıktan sonra, dünya üzerinde mal ve mülk sahibi olacağı tabirine varılmaktadır.

Rüyasında açtığı böreği pişirenler de hayır ile yorumlanmaktadır. Bu kapsamda börek pişiren kimsenin vadeli bir yatırıma girişeceğine işaret edilmektedir. Böreğin pişme süresi de rüya sahibinin yatırımdan alacağı geri dönüşün süresini simgelemektedir.

Rüyada Börek Dağıtmak

Rüyada börek dağıtmak, rüya sahibinin çevresine faydalı bir insan olduğu anlamına gelmektedir. Bunun yanı sıra rüya ile börek ikram edilen kişilere de rüya sahibi tarafından yardım eli uzanacağına delalet edilmektedir. Yapılan eski bir tabire göre, börek ikram etmek insanları ilim ve İslam’a davet etme anlamı da taşımaktadır.

Rüyada Börek Satmak

Rüyada börek sattığını görmek, rüya sahibinin insanlar için yararlı bir iş yaptığına delalet edilmektedir. Bu kişinin kazancını ailesi ve yakın çevresi ile paylaştığı yorumlarına da ulaşılabilmektedir. Bunun yanı sıra rüyasında börek satan kimse için çok karlı bir işe yöneleceğine dair tabirler de bulunmaktadır. Bu tabirlerde, börek satın alan kişinin yatırımları neticesinde bolca kazanç elde edeceğine işaret edilmektedir.