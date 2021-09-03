Regl İken (Adetliyken) Kan Tahlili Verilir Mi? Adetliyken Kan Tahlili Yapılabilen Durumlar

Adetliyken kan bağışı yapmak isteyen ya da kan tahlili verme durumunda olan kadınlar, bu gibi durumlarda regl iken kan tahlili verilir mi araştırmalarına sıklıkla baş vuruyor. Peki işin aslı nedir, regl iken (adetliyken) kan tahlili verilir mi, hangi durumlarda verilir? Detaylar haberimizde…

Regl iken (adetliyken) kan tahlili verilir mi?

Regl ilken kan tahlili vermek gibi bir durumu olan kadınların öncelikle kan durumu dikkate alınır. Hemoglobin değerleri, kan vermeye uygun görülüyorsa kan tahlili vermesinde bir sakınca yoktur. Ancak kan bağışında durum biraz farklı olabilir. Kan tahlilinde önemli ölçüde olmasa da kan bağışında fazlasıyla kan kaybı yaşanabileceğinden kişinin sağlığı açısından tehlikeli olabilir.

Dolayısıyla kişinin sağlık durumu regl iken kan tahlili vermeye ya da kan bağışına uygun değilse, şartlar ona göre değerlendirilmelidir. Bu durumda acil değilse kan tahlili için adet döneminin bitmesi beklenebilir.

Regl iken (adetliyken) hangi durumlarda kan tahlili verilir?

Kadınların bu özel döneminde hormonal değerlere bakılması gereken çoğu tahlilden sağlıklı bir sonuç elde edilemeyebilir. Ancak kandaki şeker oranına bakılacaksa sonuçlarda farklılık görülmez.

Ayrıca kan tahlilinin verilme sebebi burada oldukça önemlidir. Örneğin çoğu jinekolog, adet düzensizliği gibi çeşitli kadınsal rahatsızlıkların tespiti için bilhassa adet dönemini bekler. Çünkü tahlillerin adetin 3. ve 4. günleri yapılması daha doğru ve net sonuç almayı sağlar. Özellikle adet düzensizliklerinde başvurulan hormon testleri, adetin 3. gününden sonra kadından alınacak bir iki tüp kan yardımıyla yapılabilir.