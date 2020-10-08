Parlayan cilt için ev yapımı 3 peeling tarifi

Doğal içerikli peelinglerin cilt problemlerine neden olma olasılığı yoktur fakat uygularken, tahrişi önlemek ve hassas göz bölgesinden kaçınmak için hafif hareketler ve orta derecede basınç kullanmayı unutmayın.

1- Siyah Nokta Azaltan Limonlu Yüz Ovucu



Siyah noktalardan kurtulmak için limon suyuyla ovmayı dene. Limon suyu bakterileri öldürmeye yardımcı olan antiseptik özelliklere sahiptir. Sebum ve iltihabı azaltmak için de harikadır. Sadece kullandığınız limon suyu miktarına dikkat edin - asidiktir ve çok fazlası cildi tahriş edebilir. Cildinizi güneşe karşı daha hassas hale getirebilir, bu nedenle UV hasarına karşı korumak için her zaman güneş kremi uygulayın.

Tarif:

½ çay kaşığı limon

1 yemek kaşığı tuz

1 çay kaşığı saf / damıtılmış su

Malzemeleri iyice karıştırın ve macunu dairesel hareketlerle cilde sürün. Çok sert ovalamamaya dikkat ederek iki ila üç dakika nazikçe ovun. 15 dakika sonra ılık suyla durulayın ve cilt bakımı rutininizin geri kalanını uygulayın.

2- Aydınlatıcı Yulaf Ezmesi Peelingi



Bu zengin, kremsi yüz peelingi donuk, yorgun ciltler için mükemmeldir. Çünkü cildi yumuşatıyor, kızarıklığı yatıştırıyor ve cilde çok ihtiyaç duyulan bir destek veriyor.

Tarif:

1/4 su bardağı bal

1/2 yemek kaşığı esmer şeker

1/4 su bardağı süt

1/2 su bardağı pişmiş yulaf ezmesi

Tüm malzemeleri birleştirin ve kalın ama pütürlü bir doku elde edene kadar karıştırın. Yüzünüze sürün, 15 dakika sonra ılık suyla durulayın.

3- Yaşlanma Karşıtı Gül Yağlı Peeling



Bu hafif, yağ bazlı peeling cildi nemlendirir, gözenekleri sıkılaştırır ve iltihaplanmayı azaltarak cildinizi gözle görülür şekilde daha parlak hale getirir.

Tarif:

2 yemek kaşığı üzüm çekirdeği yağı

5 çay kaşığı öğütülmüş badem

1 çay kaşığı ısıtılmış bal

2 damla gül yağı

Tüm malzemeleri küçük bir kapta karıştırın, ardından yüze ve dekolte üzerine sürün. 15 dakika sonra Ilık suyla durulayın.