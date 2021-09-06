Oil Pulling (Yağ Çekme) Nedir, Nasıl ve Hangi Yağlarla Yapılır? İşte, Oil Pulling Faydaları

Aslında eski bir uygulama olan oil pulling son günlerde en çok araştırılan ve merak edilen doğal ağız bakımı için kullanılan yöntemlerdendir. Bitkisel yağlarla yapılan oil pulling’in ağız içinde oluşan bakterileri yok ederek diş sağlığını koruduğu ve çürük oluşumunu önlediği iddia ediliyor. Oil pullinge göre ise ağız içinde oluşan her türlü enfeksiyon ve hastalık, tüm vücudu etkiler. Bu nedenle de tedavide ilk önce ağız ve diş sağlığı esas alınır.

Oil Pulling Nedir?

Oil pulling, İngilizce ‘yağ çekme’ anlamına geömektedir. Oil pulling genellikle Hindistan’da bir gelenek haline gelen “ayurveda” uygulamasıdır. Oil pullinge göre ise ağız içinde oluşan her türlü enfeksiyon ve hastalık, tüm vücudu etkileyecektir. Araştırmalar, yağ çekmenin ağızdaki bakterileri öldürebileceğini ve diş sağlığını iyileştirebileceğini gösteriyor. Bazı alternatif tıp uzmanları ayrıca birkaç hastalığın tedavisine yardımcı olabileceğini iddia ediyor.





Oil Pulling Hangi Yağlarla Yapılır?

Etkilerinden dolayı susam yağı, Hindistancevizi yağı ve zeytinyağı ile denenen bu tedavi türü, yıllar geçtikçe çeşitli bitkisel yağlar ile de yapılmaktadır.

Oil Pulling Ne İşe Yarar?

Oil pulling’in tam olarak kesinliği olmasa da bakterileri ağızdan "çektiği" iddia ediliyor. Ayrıca diş etlerinizi nemlendirerek ve bakterileri azaltabilen tükürük üretimini artırarak da yardımcı olabilir.

Bazı yağ türleri ayrıca ağız sağlığını geliştirmek için iltihabı ve bakterileri doğal olarak azaltabilen özellikler içerir.





Oil Pulling Nasıl Yapılır?

Oil pulling, zeytinyağı veya susam yağının ağız içinde bir süre döndürülmesi ile yapılır. Sabah herhangi bir şey yemeden oil pulling yapmanın daha sağlıklı olacağı düşünülür.

Oil pulling için öncelikle kullanacağınız yağın organik olması gerekir.

Yaklaşık 1 yemek kaşığı Hindistancevizi, susam yağı ya da zeytinyağını ağzınızda sağ ve sol dişleriniz arasından geçecek şekilde çalkalayın.

İlk uygulamanızda 5 dakika yeterlidir. Sonraki uygulamalarda bu süre 15 dakika kadar çıkabilir.

Daha sonra yağı tükürün ve yaklaşık 30 dakika boyunca herhangi bir şey yemeyin. Yemek yediğiniz durumlarda yağın etkisini yok edebilirsiniz.

Uygulama esnasında gargara yapmamalısınız. Yağın boğaza kadar gelmesini önlemelisiniz. Yutmamaya özen göstermelisiniz.

Oil Pulling Ne Sıklıkla Kullanılır?

Oil pulling her sabah aç karnına 5 ila 15 dakika aralığında uygulanabilir. Yine de beklenmedik bir etki görüldüğünde ya da kullanmadan önce mutlaka diş hekiminize danışmanızı tavsiye ederiz.

Oil Pulling Faydaları Nelerdir?

Oil pulling yönteminin ağız ve diş sağlığı için faydaları şu şekildedir;

Ağzınızdaki zararlı bakterileri öldürebilir

Ağzınızda yaşayabilen yaklaşık 700 bakteri türü vardır ve herhangi bir zamanda ağzınızda 350'ye kadar bakteri bulunabilir.

Ağız kokusunu giderir

Bazı zararlı bakteri türleri diş çürümesi, ağız kokusu ve diş eti hastalığı gibi sorunlara katkıda bulunabilir.

Diş eti hastalıklarını önlemeye yarımcı olur

Ağızdaki bakteri sayısını azaltmak, uygun ağız hijyenini desteklemeye ve bazı rahatsızlıkları önlemeye yardımcı olabilir.

Antibakteriyel özelliklere sahiptir

Hindistancevizi yağı, özellikle yağ çekme için yararlı olabilecek güçlü anti-inflamatuar ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Zeytinyağı, iltihabı kurutma özelliği sayesinde bir başka popüler seçimdir.