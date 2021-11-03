Noni Meyvesi (Hint Dutu) Nedir, Nerede Yetişir? İşte Noni Meyvesi Faydaları

Noni meyvesinin suyu, sağlıklı bir bağışıklık sistemini desteklemek ve iltihabı hafifletmek gibi vücut için bazı sağlık yararları sağlayabilecek güçlü antioksidanlar içeren noni meyvesi suyu artık ülkemizde de merak edilenler arasında yerini almaya başladı. Peki, Hint dutu olarak da bilinen noni meyvesi nedir, ne işe yarar? İşte noni meyvesi faydaları ve merak edilenler...

Noni meyvesi nedir?



Noni meyvesi suyu, Morinda citrifolia veya noni ağacının meyvesinden elde edilen meyve suyudur . Noni ağacı büyür3-10 metreGüvenilir Kaynak Tropikal bölgelerde yüksek.

Ağacın yaprakları ve meyveleri, Güneydoğu Asya ve Pasifik Adaları da dahil olmak üzere, büyüdükleri yerlere yakın kültürlerde geleneksel yiyeceklerdir. Noni aynı zamanda bu kültürlerin çoğunda geleneksel bir ilaç olarak kullanılır.

Noni meyvesinin güçlü, acı bir tadı vardır. Noni kullanan kişiler meyveyi püre, macun veya meyve suyu haline getirir ve tek başına veya diğer malzemelerle birlikte kullanır. İnsanlar ayrıca şeker ve bir başlangıç ​​kültürü ekleyerek noni suyunu fermente edebilirler.

Noni meyvesi faydaları nelerdir?

Noni suyunun faydaları şu şekildedir;

Eklem ağrı kesicidir.

Noni suyu, ağrıyla başa çıkmaya yardımcı olmak için bazı ağrı kesici ve iltihap önleyici özelliklere sahip olabilir.

2011 yılında , Sağlık ve Hastalıkta Fonksiyonel Gıdalar'da yayınlanan, osteoartritli 82 yetişkin üzerinde yapılan küçük bir çalışmada, 90 gün boyunca Tahiti Noni Juice alan kişiler yaşam kalitesinin arttığını, artrit ağrısının ve şiddetinin azaldığını ve ruh halinin düzeldiğini bildirdiler.

Yüksek antioksidanlara sahiptir.

Hücrelerdeki oksidatif stres ve oksidatif hasar ile vücuttaki bir dizi kronik durum arasında bir bağlantı vardır.

Antioksidanlar, oksidatif hasarın ve serbest radikallerin etkileriyle savaşmaya yardımcı olur. Noni gibi bitkisel gıdalar, yüksek düzeyde fitokimyasallar ve antioksidanlar sağlar.

Kalp sağlığını destekleyebilir

Noni suyu, her ikisi de kalp hastalığı için risk faktörleri olabilen kan yağlarını ve kolesterolü düşürerek ve iltihabı azaltarak kalbi desteklemeye yardımcı olabilir.

Bağışıklığı düzenler

Yüksek C vitamini seviyelerine ek olarak, noni suyu, bağışıklık sistemini destekleyebilecek diğer fitokimyasalları ve antioksidanları içerir.

Enerji verir.

Kaslarda oksidatif hasarı azaltır.

Bu etkiler, ortalama bir sporcunun dayanıklılığını artırmanın yanı sıra yorgunluk ve kas hasarını önlemeye yardımcı olabilir.

Kilo kaybını destekleyebilir.

Kan şekeri ve insülin toleransı gibi metabolik sağlık belirteçlerini iyileştirmeye katkı sağlar.

Noni meyvesi nasıl kullanılır?

Saf noni suyu acıdır ve herkesin zevkine hitap etmeyebilir. Şirketlerin meyve suyunu daha lezzetli hale getirmek için meyve suyu karışımları halinde paketlemesi yaygındır. Bazı noni suyu karışımları, bazı kişilerin kaçınmak isteyebileceği ilave şeker içerebilir.

Kendi içecek karışımlarınızı oluşturmak için evdeki diğer malzemelerle noni suyunu karıştırabilirsiniz.

Bir bardak suya bir porsiyon noni suyu ekleyerek başlayın. Buradan, bir dizi basit fikir, içeceği daha lezzetli hale getirebilir, örneğin:

Elma veya ananas gibi meyve suları ekleyebilirsiniz.

Bal veya akçaağaç şurubu gibi tatlandırıcılar ekleyebilirsiniz.

Mevcut bir meyve suyu karışımına veya smoothie'ye noni meyve suyu karışımı ekleyebilirsiniz.