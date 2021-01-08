Neden Her Gün Sütyen Takıyoruz? Sütyen Takmanın Sağlığa Etkileri

Sütyen ne zaman icat edildi ve o olmadan ne yapıyorduk?

Sütyen ilk başlarda, kadınların genellikle arkadan bağladıkları bir tarz olarak Yunanistan’da kullanılmaya başlanmış. Romalı kadınlar da spor yaparken benzer göğüs bantlarından takarlardı. Hatta buna dair “Taç Giyme Töreni” mozaiğinde bir eser bile var.

Orta Çağ’da, İspanya’daki kızlar göğüslerinin düz görünmesi için kurşun plakalar takarlarmış. Fransa’da ise 1370’te kadınların göğüslerini elbiselerle desteklemesini zorunlu kılan bir yasa vardı. Elbette korseler o dönemde çok popülerdi. Ancak 19. yüzyılın sonunda doktorlar korsenin kadınların hareket etmelerini zorlaştırdığını söyleyerek tavsiye etmemeye başladılar.

Bugün bildiğimiz sütyenlerin 1800’lerin sonlarında ortaya çıktığı düşünülüyor. Ancak kim tarafından yapıldığıyla ilgili farklı hikayeler anlatılıyor. Kimileri Fransız bir marka tarafından iki parçalı olarak üretildiğine inanıyor. Kimiyse baloya giden sosyetenin ünlü isimlerin mendilleriyle kurdelelerden ilginç sütyenler yaptığını söylüyor.

Sütyen takmak sağlığa zararlı mıdır?

Günümüzde hala sütyen takmanın sağlığa olumlu ya da olumsuz etkileri üzerinde kesin bir sonuç yok. Çalışmalar daha çok doğru ve yanlış sütyen seçimleri üzerinde duruyor. Kadınlar genellikle rahat, seksi ve ucuz sütyenleri tercih ediyor. Ancak sağlığımız için neyin iyi olduğunu önemsememiz gerekiyor. Her kadının göğüs yapısı farklı ve kendimizi tanıyarak ürün satın almak son derece önemli.

Sarkık göğüslerinin nedeni sütyen takmamak değil, fazla kilolar

Halk arasında sütyen takmayanların göğüslerinde sarkmalar olabileceğine dair söylentiler dolaşır. Yine de bununla ilgili kesinleşmiş bir bilginin olmadığını belirtmekte fayda var. Göğüsler aslında çoğu zaman sütyen takmayı bıraktığınız için değil, genler, hormonal değişiklikler ve yaşlanma nedeniyle şeklini kaybetmeye başlar.

Bilim insanları, aşırı kilolu kadınların sütyen giymediklerinde daha sarkık göğüslerinin olabileceği konusunda hemfikir. Ancak sütyen giyme ya da giymemenin orta yaşa geldikten sonra çok fazla fark yaratmadığı da söylenenler arasında.

Sırt ve omuz ağrılarınızın nedeni sütyen tercihiniz olabilir

Büyük göğüslü kadınlar boyun, sırt ve omuz ağrılarından daha çok şikâyet ederler. Bunun nedeni yanlış sütyen tercihinden kaynaklanıyor olabilir. Uzmanlara göre, sütyen şeklinin yanlış olması meme sorunlarına yol açabiliyor. Aynı şekilde göğüs yapınıza uygun bir çamaşır seçtiğinizde de sırt ağrılarınızın hafiflediğini fark edebilirsiniz.

Sütyenlerin de son kullanma tarihleri var

Sütyenin de son kullanma tarihi mi olurmuş demeyin. Onların ömürleri aslında sandığınız kadar uzun değil. Haftada en az bir kez belli bir sütyeni kullanıyorsanız, yaklaşık 8 ay sonra başka bir tane almanız gerekiyor. Çünkü çok sık kullanıldığında eskiyor, ipleri gevşiyor ve işlevini kaybediyor.