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GeriMakyaj Muhteşem Kirpikler İçin 8 Rimel Tüyosu
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Makyaj>Muhteşem Kirpikler İçin 8 Rimel Tüyosu
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MAHMURE ÖZEL

Muhteşem Kirpikler İçin 8 Rimel Tüyosu

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Muhteşem Kirpikler İçin 8 Rimel Tüyosu
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"Her makyaj yaptığımızda kirpiklerimizin uzun ve gür hale getirmenin yollarını arıyoruz. Bunun için de hepimizin çantasında mutlaka uzun ve kalın gösteren rimeller vardır. Peki birçoğumuzun asla atlamadığı en önemli adım olan rimel kullanmanın da püf noktaları yok mu? Gelin beraber bakalım..."

MUHTEŞEM KİRPİKLER İÇİN 8 RİMEL TÜYOSU

1. Rimelden önce kirpiklerinizi kıvırın. Kirpiklerinizi kıvırıcılar kirpikleri kıvırmak ve uzun göstermek için özel olarak tasarlanmış bir araçtır. Kirpiklerinizi kıvırıcıya tutturun ve birkaç saniye tutun.

2. Kirpiklerinizi daha da hacimlendirmek için toz kullanın. Rimeli sürmeden önce kirpiklerinize bebek pudrası sürün. Bir kat maskara uygulayın, ardından bir göz farı fırçasıyla pudrayı kirpikleriniz hala rimel ile ıslakken uygulayın. Ardından bir kat daha maskara sürüp bitirin.

3. Kirpiklerinizi daha uzun süre kıvrık tutmak için kirpik kıvırıcıyı ısıtın. Kirpik kıvırıcıyı alın ve birkaç saniye saç kurutma makinesinin önünde tutun. Ardından kirpiklerinizi kıvırın ve hacim için rimel uygulayın.

Kuruyan Rimel Nasıl Düzeltilir
Kuruyan Rimel Nasıl Düzeltilir?

4. Rimel uyguladığınızda, rimelin ucunu kirpikleriniz üzerinde yukarı ve aşağı hareket ettirmek yerine, rimeli sabit tutun ve gözlerinizi kırpın. Bu, maskaranın kirpiklere eşit bir şekilde sürülmesine yardımcı olacak.

5. Rimeliniz kurumuşsa veya yumuşamışsa, maskara tüpüne birkaç damla göz damlası veya solüsyon ekleyin. Kuruluğu geçirmek için de maskara tüpünü sıcak suya daldırabilirsiniz.

6. Takma kirpik kullanırken, kirpikleri takmadan önce ince bir maskara uygulayın. Ardından takma kirpiklerinizi uygulayın, kurumaya bırakın ve sadece uçlara rimel uygulayın. Bu gerçek kirpikleri takma olanlarla harmanlayacaktır.

7. Çok sevdiğiniz, kirpiklerinizi iyice kıvıran ya da gürleştiren bir rimel ucunuz varsa bu maskaranın bitmesi durumunda iyice yıkayıp yeni aldığınız rimel tüpüne batırarak kullanabilirsiniz. 

8. Canınızı sıkan tek tük çıkan gri saçları örtecek vaktiniz yok mu?  O halde doğal saç renginize uygun bir maskara ile hemen beyazlarınızı fırçalar gibi rimelle boyayabilirsiniz.

Hayatınızı kolaylaştıracak 10 makyaj hilesiMakyaj yaparken istediğimiz sonuçları elde etmek için tonlarca makyaj ürününe gerek yok. Az malzeme ve bir takım pratik bilgilerle arzuladığınız makyaja kavuşmak çok kolay. Biz de sizler için 10 pratik makyaj hilesini bir araya getirdik.
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