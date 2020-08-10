Mercan Taşı Nedir, Nerelerde Ve Nasıl Bulunur? Mercan Taşı Nasıl Anlaşılır? Özellikleri Ve Faydaları

Mercan taşı doğada az miktarda bulunur ve çok değerlidir. Diğer pek çok taş gibi mercan taşının da ruhsal açıdan birçok faydası bulunmaktadır. Ayrıca fiziksel olarak da pek çok hastalığa şifa vermektedir.

Mercan Taşı Nedir?

Mercan taşı doğada kendiliğinden çıkan çok değerli bir taştır. Değerli olmasından dolayı dünyada yoğun bir şekilde değerlendirilmektedir. Ayrıca sağladığı faydalardan dolayı sıklıkla kullanılmaktadır. Özel olarak işlenmesinden sonra oldukça hoş bir görünüme kavuşur.

Mercan taşı piyasada maddi değeri yüksek taşlardan birisidir. Pek çok kişi şifa niyetine süs eşyası olarak kullanmaktadır. Özellikle mercan taşlarından kırmızı renkte olanlar fiyatı yüksek ve çok değerlidir. Bu nedenlerden dolayı mercan taşını bulmak kolay değildir. Özellikle bileklik ve kolye olarak da sıklıkla kullanılan mercan taşları çok fazla ilgi görmektedir.

Mercan taşları süs eşyası, kolye ve bileklik dışında tespih olarak da öne çıkmaktadır. Göz alıcı görselliği ve parlaklığı ile oldukça beğeni toplamaktadır.

Mercan Taşı Nerelerde ve Nasıl Bulunur?

Mercan taşları doğada nadir bulunur. Bu nedenle çok değerli bir taştır. Genellikle kendiliğinden çıkar. Kireçlenmesi ile toprağın altında farklı organizmalar tarafından iskelet haline getirilmesi ile mercan taşı oluşur. Piyasada zor bulunan ve rezervleri hemen tükenen mercan taşları genellikle kırmızı renklerde bulunmaktadır.

Mercan taşı Dünyada Batı Hint adaları, Malezya, İtalya, Cezayir, Afrika, Sicilya, Japonya kıyıları, Büyük Okyanus ve İspanya gibi ülkelerde ve bölgelerde çıkarılmaktadır.

Mercan Taşı Nasıl Anlaşılır?

Mercan taşları doğada nadir bulunan taşlardır. Nadir bulunmasından dolayı oldukça değerli ve pahalı bir taştır. Bu nedenle mercan taşlarını satın alırken gerçek mi değil mi diye dikkat edilmektedir. Çünkü piyasada değerli takların pek çok imitasyonu yapılmaktadır. Bunun için taşı biraz ısıya maruz bırakarak anlayabiliriz. Bir çakmak yardımı ile ısıtılan taş gerçek değil ise ve taşın boyası toz halinde akacaktır.

Ayrıca mercan taşının gerçek olup olmadığını kesin olarak anlayabilmek için üniversitelerin arkeoloji bölümlerine de götürülebilir. Burada taşlar hakkında kesin ve net bilgilere sahip olabilirsiniz.

Mercan Taşı Özellikleri

Mercan taşının en önemli özelliği çok değerli ve nadir bulunan bir taş olmasıdır. Organik bileşiklerden meydana gelmesi de çok önemli özellikler arasındadır. Kırmızı renkte olanları en çok tercih edilenlerdir. Özel olarak cilalanır ve işlenir. Böylece parlak bir görünüme kavuşur.

Mercan taşlarının özelliklerine bakıldığında aside ve ısıya karşı duyarlı bir taş olduğu da bilinmektedir. Bu sebeple kullanırken çok dikkatli olunması gerekir. Ayrıca taşıdığı özellikleri bakımından doğal ve şifalı bir taş olduğu söylenmektedir. Bu nedenle birçok kişi tarafından farklı şekillerde kullanılmaktadır.

Mercan Taşı Faydaları

Mercan taşının özellikle sağlık açısından pek çok yararı olduğu bilinir. Kalp hastalıklarından sindirime kadar çok fazla yararı bulunmaktadır. Mercan taşının yararları şunlardır:

- Sedef hastalığına karşı iyileştirici özelliğe sahiptir.

- Kişilerde kalp ve damar hastalıklarında kalbi korur ve damaları güçlendirir.

- Vücutta dalağın düzenli olarak çalışmasına yardımcı olur.

- Ruhsal ve psikolojik açıdan kişileri sakinleştirir ve stresi yok eder.

- Toplumda bulunan negatif enerjiyi alır ve pozitif enerjiye çevirir.

- İnsanlara güç verir ve öz güveni yüksek tutar.

- Kişilerin çevrelerindeki insanlarla olan ilişkilerini güçlendirir.

- Psikolojik ve fiziksel açıdan çok önemli yararları bulunmaktadır.