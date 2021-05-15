Kükürt Sabunu Faydaları Nelerdir, Kükürt Sabunu Ne İşe Yarar?

Kükürt sabunu, özellikle sivilce gibi cilt sorunları yaşayanların sıklıkla başvurduğu doğal temizleme yöntemlerinden biridir. Topikal akne tedavisi olarak kükürt, benzoil peroksit ve salisilik asitle benzer özelliklere sahiptir. Ancak kükürt sabunu diğer sivilceyle savaşan bileşenlerin aksine, cildinize daha nazik davranır. Peki kükürt sabunu ne işe yarar, faydaları nelerdir? Gelin, kükürt sabunu faydalarına birlikte bakalım.

Kükürt sabunu nedir?

Kükürt sabunu, sivilce çıkmasına katkıda bulunabilecek fazla yağı (sebum) emmeye yardımcı olmak için cildinizin yüzeyini kurutmaya yardımcı olur. Ayrıca gözeneklerinizin açılmasına yardımcı olmak için ölü deri hücrelerini kurutur. Bazı ürünler, resorsinol gibi diğer akne ile mücadele eden bileşenlerinin yanı sıra kükürt içerir.

Kükürt sabunu ne işe yarar, faydaları nelerdir?

- Bir kükürt sabunu kullanmak akne, sedef hastalığı ve diğer cilt rahatsızlıklarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

- Kükürt, ciltteki bakteri ve mantarlarla savaşan doğal bir bileşendir. Bu nedenle günlük temizlik rutininize dahil edilebilir.

- Cilt temizleyicilerinde bulunan sert kimyasallar olmadan cildi temizler ve iltihaplanmayı azaltır.

- Saçkıran (tinea corporis), bir mantarın neden olduğu deri döküntüsüdür. Kükürt sabunu kullanmak, durumu hafifletmeye yardımcı olabilir. Daha ciddi enfeksiyonlar için doktorunuza başvurmalısınız.

- Kükürt sabunu, normal şartlarda tedavisi olmayan gül hastalığının semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

- Kükürt sabunu, kepeği ortadan kaldırmak için en etkili çözümdür.

Kükürt sabunu nasıl kullanılır?

Sivilce için kükürt ilk kez kullanıldığında günde bir kez uygulayın. Cildiniz ürüne alıştıktan sonra uygulamayı kademeli olarak günde iki veya üç defaya çıkarabilirsiniz.

Kükürt sabunu kimler kullanmalı, kimler kullanmamalı?

Diğer akne bileşenleri gibi kükürt de tahrişe neden olabilir. Bununla birlikte, hassas ciltler için daha güvenli bir seçim olarak kabul edilir . Ve leke tedavisi olarak kullanıldığında, kükürt ayrıca kuru-karma cilt tiplerinde sivilcelerin temizlenmesine de yardımcı olabilir.

Kükürt sabunu zararları nelerdir?

Yağlı ve akneli bir cilt yapısına sahip olanlara pürüzsüz bir cilt kazandıran kükürtlü sabun, cildi fazlaca kurutma özelliğinden dolayı, kuru cilt sahiplerinin kullanmaması gereken bir sabundur. Çünkü yağlı ciltlerin yağ dengesini düzenlerken, kuru ciltlerin tamamen kurumasına neden olabilir.