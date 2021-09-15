Kristal Dolgu Nedir, Ne Zaman Etkisini Gösterir? İşte, Kristal Dolgu İle İlgili Merak Edilenler

Cildimize esneklik ve dolgunluk veren kolajeni artırmak için pek çok krem ve ilaçlar kullanılır. Yeni nesil estetik trendi kristal dolgu ile bu kolajeni zahmetsizce artırmanız mümkün. Nasıl mı? İşte, Dermatolog Dr. Yasemin Fatih Amato’nun kristal dolgu hakkında verdiği bilgiler…

Kristal dolgu nedir?

Kolajen derimize esneklik ve dolgunluğu veren yapı taşıdır. Hidroksiapatit kolajenin yeniden oluşumunu tetiklemektedir. Böylece vücudumuzda tetiklenen yeni kolajen oluşumu ile doğal bir yeniden yapılanma sağlanır. Bu sayede diğer dolgu maddelerine oranla daha doğal bir görünüm kazanılmış olunur.

Kristal dolgu ne zaman etkisini gösterir?

Hidroksiapatit etkinliği klinik olarak kanıtlanmış çift etkili dermal dolgu ürünüdür. Kristal dolgu maddesi kırışıklıkları anında pürüzsüz hale getirir. Daha sonra, güçlü kolajen uyarımı cildin kendini yenilemesine yardımcı olur. Bu etkiyi “V etkisi" olarak adlandırıyoruz.

Kristal dolgu kimlere uygulanır?

Kırışıklıkların tedavisi için kullanılan yöntemler ve ürünler çoğu kez genç ve canlı görünümü geri kazanmak için yeterli olmaz. Yerçekimine karşı gelmek ve genç bir görünüme yeniden kavuşmak için yüz, gerçek hacime ihtiyaç duyar. Hidroksiapatit'in, uygunlandığı bölgelerdeki hacimi eski haline getirir. Derin kırışıklıklar, çökük ya da sarkık yanaklar yok olur ve doğal yüz konturları geri döner.

Deride yaşa bağlı nem eksikliği ve hücre yenilenmesindeki yavaşlama, esneklik ve ton düzensizliklerine yol açar. Bunun sonucunda başta burun ve ağız etrafında, bazen de yanakta derin kırışıklıklar ortaya çıkar. Aynı zamanda, derinin gerginlik ve düzgünlüğünü sağlayan deri altındaki ince yağ tabakaları yavaş yavaş parçalanır. Bu hacim kaybı özellikle elmacık kemikleri ve yanakta belirgindir. Sonuçta daha doğal görünüme sahip canlı bir yüz ortaya çıkar. Derimiz gerginliğini kaybettikçe, çene hattı sarkmaya başlar. Bu durum deri altındaki yaş dokusunun kaybıyla ilintilidir. Kaybın giderilip bölgenin doldurulması, çene hatlarını yeniden belirginleştirir ve yüze yeniden genç ve güzel bir şekil verir.