Kış Mevsiminde Saç Ekimi Sonrası Saç Bakımı Nasıl Olmalı?

Saç ekimi işlemi her mevsimde yapılabilir ve yapıldığı mevsim doğrultusunda alınması gereken önlemler değişiklik gösterir. Örneğin yaz aylarında saç ekimi sonrası dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan biri güneşten korunmakken kış aylarında saç ekimi sonrası soğuktan korunmak önem taşır. Bu yazımızda kış mevsiminde saç ekimi sonrası saç bakımı sırasında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Soğuktan Korunmalısınız

Saç ekimi için kış aylarını tercih eden kişilerin dikkat etmesi gereken en temel unsur başlarını soğuk havadan ve olumsuz hava şartlarından korumaktır. Bunun için dışarı çıkıldığında pamuklu, mümkün olduğunca rahat şapkalar ya da bereler kullanılmalıdır. Böylece saç ekimi yapılan alan soğuğun etkisinden de yağışlardan da korunabilir.

Kış Aylarında da Terlemekten Kaçınılmalı

Saç ekimi sonrası özellikle erken dönemde terleyecek egzersizlerin yapılması önerilmez. Ter ekilen saç köklerine zarar verebileceği ve kişide saç derisine dokunma ihtiyacı doğurabileceği için uzman doktorların önerilerine uyum sağlanması ve saç ekimi sonrası aşırı efor gerektiren fiziksel hareketlerden kaçınılması gerekir. Kan basıncını arttıran yoğunluklu egzersizlerin kanama ihtimalini artırabileceğinin de unutulmaması önemlidir.

Kış Aylarında Saç Derisi Nemli Tutulmalı

Kış aylarında saç ekimi yaptıran kişilerin saç derilerinin nemli tutulmasına özen göstermesi gerekir. Bu süreçte hem beslenme düzeni hem de kullanılabilecek saç bakım ürünleri özelinde uzmanlardan destek istenebilir. Saç derisini nemli tutmak için gerekenler hakkında saç ekimi uzmanları gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır.

Kış Aylarınsa Saç Ekimi Sonrası Destek Tedavileri İhmal Edilmemeli

Saç ekimi sonrası PRP ve saç mezoterapisi gibi medikal destek tedavileri çoklu fayda sunar. Saç köklerini besleyen, saçları güçlendiren ve daha sağlıklı uzamalarını sağlayan saç ekimi sonrası destek tedavileri ile hedeflere daha hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşılabilir.

Sonuç olarak saç mevsimi için tek bir ideal mevsimden ya da zaman diliminden bahsetmek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Kişiler kendilerini hazır hissettiklerinde, uzmanların da değerlendirmeleri sonucu her mevsim saç ekimi yaptırabilirler. Saç ekimi sonrası bakım süreçlerine dikkat edildiğinde yüz güldüren sonuçlar elde edilebilir.