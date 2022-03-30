Kestane Balı Nasıl Yapılır, Neye İyi Gelir? Kestane Balı Faydaları ve Tüketimi

Diğer ballara göre daha koyu renkte ve kesinkin bir tada sahip olan kestane balı, haziran ayında arıların kestane çiçeğinden elde ettiği bir baldır. Kestane balı kendine has tadı asit miktarının az olmasından kaynaklanır. Peki, kestane balı nasıl tüketilir, neye iyi gelir? İşte kestane balı faydaları...

Kestane Balı Faydaları Nelerdir?

Eşsiz aromatik tadı ile kestane balı, yüksek mineralleri, güçlü antioksidan özellikleri ve antibakteriyel özellikleri ile vücuttaki birçok hastalığa karşı oldukça faydalıdır. Özellikle tarçın ve kestane balı birlikte tüketildiğinde vücuttaki etkileri hemen fark edilir. İşte kestane balının mucizevi 10 faydası:

1. Yüksek fruktoz çok iyi bir enerji deposudur. Kestane balı fruktoz açısından oldukça zengindir. Vücut yorgunluğunuzdan kurtulmak için düzenli olarak kestane balı tüketebilirsiniz. Böylece yorgunluktan kurtularak daha dinç hissedersiniz.

2. Sivilce sorunu birçok kişinin muzdarip olduğu sorunlardan biridir. Kestane balı antibakteriyel etkisi ile sivilcelere iyi gelir. Kestane balını yulaf unu ile karıştırarak yüzünüze maske olarak uygulayabilirsiniz. Aynı zamanda ciltteki pul pul dökülmeyi de azaltır.

3. İçerdiği yüksek antioksidanlar sayesinde yaşlanmanın neden olduğu kırışıklıkları önler. Yaşlanma karşıtı özelliği cildinizin daha genç görünmesini sağlar.

4. Kestane balı bağışıklık sistemini güçlendirir. Böylece hastalıklara ve mikroplara karşı savaşılır.

5. B vitamini, C vitamini, mineraller ve demir yönünden zengin kestane balı, kasları ve kemikleri güçlendirir, kan dolaşımını artırır. Karaciğer ve mide hastalıklarının tedavisinde de kullanılır.

6. Kestane balı sizi kalp hastalıklarına karşı korur. Kolesterolü düşürerek kalp krizini önlemeye yardımcı olur. Kalp ritmini güçlendirir.

7. Antioksidan açısından da zengindir ve eklemlerde iltihaba neden olan artrit hastalıklarına iyi gelir.

8. Havaların soğuyunca sıkça karşılaşılan grip, nezle ve soğuk algınlığına da karşıdır. Öksürük ve bademcik iltihabını etkiler.

9. Kestane balı göz hastalıklarında da etkilidir. Gözlerinizin daha iyi görmesine yardımcı olur. Ayrıca katarakt gibi göz hastalıkları riskini azaltır.

10. Kestane balı sindirim sistemine iyi gelir. Kabızlık sorununu ortadan kaldırır. Aynı zamanda sabah ve akşam kestane balı düzenli tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı olur.

Kestane Balı Nasıl Kullanılır?

Kestane balı faydaları ile bilinse de bazı kişiler için sakıncalı olabilir. Özellikle şeker hastaları kestane balını kullanmadan önce mutlaka doktorlarına danışmalılar. Bunun yanı sıra 1 yaşından küçük çocuklara bal verilmesi tavsiye edilmez. Aynı zamanda 1 yaşından büyük çocukların da alerjik durumlarını tespit etmek üzere öncelikle doktorlarına danışılması önerilir. Eğer herhangi bir sağlık sorununuz yok ise günde 1 tatlı kaşığı, özellikle sabahları aç karnına kestane balı tüketimi yeterli olacaktır.