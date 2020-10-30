Kekik Sulu Dezenfektan Tarifi

Pandemiyle birlikte kullanımı artan dezenfektanlar, içerdiği yüksek alkol nedeniyle uzun süreli kullanımlarda ciltte tahrişe neden oluyor ve cilt hastalıklarını ortaya çıkarıyor. Uzmanlar, kimyasal dezenfektanlar yerine antibakteriyel özelliği bulunan kekik kullanılmasını önererek, kekik suyunun ellere sürülmesiyle vücuttaki virüslerin, enfeksiyonların, bakterilerin ve mantarların giderileceğini dile getirdiler.

Kekik, bizim yüzyıllardan beri kullandığımız çok güçlü bir antioksidan baharatımız. Koronavirüs sürecinde de kekik yağını ve kekik suyunu kullanmak bizler için çok faydalı olacaktır. Kekik, A vitamini, K vitamini, magnezyum ve demir gibi içeriğinden dolayı çok güçlüdür. Antibakteriyel özelliğe sahiptir. İltihap önleyicidir. Bakteri, virüs, parazit gibi mikrop öldürücü birçok özelliği vardır. Yüksek alkol nedeniyle cilt tahrişleri oluşturan dezenfektanlar yerine kekik suyu ve yağıyla doğal bir dezenfektan yapabiliriz.

KEKİK SUYUYLA DEZENFEKTAN TARİFİ

Yarım çay bardağı distile edilmiş (damıtılmış) kekik suyunu, bir litre kaynamış suyun içerisine dökeceğiz. Su içerisine yaklaşık 5 damla kekik yağı dökeceğiz. Bu karışımı yaklaşık 5-6 dakika karıştıracağız. Elde ettiğimiz dezenfektanın kokusunu biraz daha güzelleştirmek istersek içerisine karanfil yağı, limon yağı, lavanta yağı gibi yağlardan da koyabilirsiniz. Bir hafta boyunca bu karışımı kullanabiliriz. Hem el dezenfektanı olarak hem de yüzey temizleyici olarak banyo ve lavabolarda çok rahatlıkla kullanabiliriz.