Kaş Şekillendirmenin 5 Temel Noktası

1. Cımbıza yatırım yapın

Elinizdeki alelade ucuz cımbızı sakince yere bırakın. Ucuz cımbızlar kaşları almak yerine yolduğundan canınız çok daha fazla acır. Büyüteçli bir ayna ve kaliteli bir cımbız, kaş tarağı ve ince kaş/manikür makası bir köşede hazır olmalı.

2. İlk adım: Kesme

Sağa sola dağılan, alakasız yönlerde çıkmaya başlamış asi telleri budamalısınız. Kaş makası kullanarak kesim işlemi yapabilirsiniz. Kesmeden önce kaş tarağı ile büyüme yönüne doğru tarayın ve sağdan soldan çıkan minik kaş tellerini kesin.

3. Kaşları almadan önce boyayın

Kaşlarınızı almaya başlamadan önce kalmasını istediğiniz bölgeyi bir göz kalemi ile boyarsanız daha kolay hareket edebilirsiniz. Boyadığınız bölge haricinde kalan kaşları keserek ve cımbızla alarak dilediğiniz şekle ulaşabilirsiniz.

4. İki tarafı aynı anda alın

Kaş almanın temellerinden biri kaşları sırayla almak değil birlikte almaktır. Yani bir kaşı bitirip diğerine geçmeyin. Sağ sol kaş arasında gidip gelerek aynı bölgeleri eşit ölçüde almanız mümkün olacaktır.

5. Saçlarınız ve kaşlarınız arasındaki renk uyumu önemli

Saçlarınızı boyatırken kaşları es geçmeyin. Kuaförünüze mutlaka kaşlarınızı da renklendirmesi gerektiğini söylemeyi unutmayın. Özellikle saçlarınızı evde boyuyorsanız bu noktayı atlamanız mümkün.