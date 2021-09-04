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Haberler >Mahmure >Aşk İlişkiler >Aşk>Karşınızdakine Hoşlandığınızı Belli Etmenin En Etkili Yolları
Aşk
Fotoğraflar: iStock

Karşınızdakine Hoşlandığınızı Belli Etmenin En Etkili Yolları

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Karşınızdakine Hoşlandığınızı Belli Etmenin En Etkili Yolları

"Birinden hoşlandığınızda hislerinizi belli etmek o kadar da kolay değildir. Bunun için açılmaya çekinenlerdenseniz, bazı davranışlarla ilgi duyduğunuzun sinyallerini verebilirsiniz. Hem de kendinize olan güveninizi kaybetmeden! Eğer karşılığında siz de benzer ilgiyi alıyorsanız, hisleriniz karşılıklı demektir. Ancak karşı taraf bu davranışlarınızı görmezden geliyorsa, yol yakınken vazgeçmeniz en iyisi olabilir. İşte, karşınızdakine hoşlandığınızı belli edebileceğiniz en etkili davranışlar…"

Ondan hem hoşlanıyor hem de kendinize olan güveninizi kaybetmekten korkuyor musunuz? İşte bu durumda kullanabileceğiniz bazı yöntemlerle ilgi duyduğunuzu anlamasına yardımcı olabilirsiniz. Hem de çekiciliğinizi kaybetmeden… İşte ondan hoşlandığınızı anlamasını sağlamanın 8 yolu!

Saçınıza dokunun

Her erkek flört etmeyi sever. Nazlı bir gülümseme, saçınıza dokunmanız sizi daha çekici gösterecektir. Bu tarz davranışlar seksi hissettirir ve kesinlikle ondan hoşlandığınızı bilmenin en iyi yollarından biri biraz flört etmektir.

Karşınızdakine Hoşlandığınızı Belli Etmenin En Etkili Yolları

İltifat edin

Erkekler flört etmeyi ne kadar severlerse, iltifatları da o kadar severler. İltifatlar, gerçekten ondan hoşlandığınızı ve onun hakkında neyi sevdiğinizi bilmesini sağlamanın en harika yollarından biridir.

Karşınızdakine Hoşlandığınızı Belli Etmenin En Etkili Yolları

Anlamlı konuşmalar yapın

Ondan hoşlandığınızı belli etmenin farklı yollarını bulmak zor iştir, ancak kendinizi derin ve anlamlı konuşmalar yaparken buluyorsanız, genellikle erkekler bunu bir işaret olarak alır. Ondan hoşlandığınızı anlamanın kesin yollarından biri iyi bir sohbet başlatmaktır. Sizi tanıma fırsatını geri çevirmeyecektir.

Karşınızdakine Hoşlandığınızı Belli Etmenin En Etkili Yolları

Gülümseyin

Erkekler gülümseyen kadınları severler. Gülümsemek sadece size yaklaşması için bir sebep vermekle kalmayacak, aynı zamanda gülümsemek kendinizi en iyi şekilde göstermenin harika bir yolu olacaktır.

Karşınızdakine Hoşlandığınızı Belli Etmenin En Etkili Yolları

Kendiniz olun

Bir erkek için asla kendinizden ödün vermeyin. Bir erkekten gerçekten hoşlanıyorsanız, kendiniz gibi davranıp sizi olduğunuz gibi sevmesini sağlamalısınız. Kendinizi ifade etme yeteneğinizi iyi kullanın.

Karşınızdakine Hoşlandığınızı Belli Etmenin En Etkili Yolları

Utangaç tavırlar sergileyin

Utangaçlığın biz kadınların sahip olduğu en iyi ve en az kullanılan araçlardan biridir. Erkekler, bir kızın biraz çekingen olduğu, biraz flört ettiği ve çekindiği zamanları sever. Bu tavırlar onlara sevimli geliyor ve sizi kabuğunuzdan çıkarmaya çalışmaktan hoşlanıyorlar.

Karşınızdakine Hoşlandığınızı Belli Etmenin En Etkili Yolları

İnce bir dokunuş

Erkekler sadece nasıl göründüğümüze değil, dokunuşlara da tepki verir. Tamamen yelkenleri suya indirmeseniz de ince bir bakış, anlık herhangi bir nedenle koluna dokunma sizi fark etmesinde kesinlikle etkili bir yöntem olabilir.

Karşınızdakine Hoşlandığınızı Belli Etmenin En Etkili Yolları

Telefon numaranızı almasını sağlayın

Herhangi bir nedenle telefon numaranızı istemesini sağlayabilirsiniz. Spor salonu ya da film önerileri için ya da başka bir sebeple iletişimde kalmaya çalışın. Devamı gelecektir.

 

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