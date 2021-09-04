Karşınızdakine Hoşlandığınızı Belli Etmenin En Etkili Yolları

Ondan hem hoşlanıyor hem de kendinize olan güveninizi kaybetmekten korkuyor musunuz? İşte bu durumda kullanabileceğiniz bazı yöntemlerle ilgi duyduğunuzu anlamasına yardımcı olabilirsiniz. Hem de çekiciliğinizi kaybetmeden… İşte ondan hoşlandığınızı anlamasını sağlamanın 8 yolu!

Saçınıza dokunun

Her erkek flört etmeyi sever. Nazlı bir gülümseme, saçınıza dokunmanız sizi daha çekici gösterecektir. Bu tarz davranışlar seksi hissettirir ve kesinlikle ondan hoşlandığınızı bilmenin en iyi yollarından biri biraz flört etmektir.

İltifat edin

Erkekler flört etmeyi ne kadar severlerse, iltifatları da o kadar severler. İltifatlar, gerçekten ondan hoşlandığınızı ve onun hakkında neyi sevdiğinizi bilmesini sağlamanın en harika yollarından biridir.

Anlamlı konuşmalar yapın

Ondan hoşlandığınızı belli etmenin farklı yollarını bulmak zor iştir, ancak kendinizi derin ve anlamlı konuşmalar yaparken buluyorsanız, genellikle erkekler bunu bir işaret olarak alır. Ondan hoşlandığınızı anlamanın kesin yollarından biri iyi bir sohbet başlatmaktır. Sizi tanıma fırsatını geri çevirmeyecektir.

Gülümseyin

Erkekler gülümseyen kadınları severler. Gülümsemek sadece size yaklaşması için bir sebep vermekle kalmayacak, aynı zamanda gülümsemek kendinizi en iyi şekilde göstermenin harika bir yolu olacaktır.

Kendiniz olun

Bir erkek için asla kendinizden ödün vermeyin. Bir erkekten gerçekten hoşlanıyorsanız, kendiniz gibi davranıp sizi olduğunuz gibi sevmesini sağlamalısınız. Kendinizi ifade etme yeteneğinizi iyi kullanın.

Utangaç tavırlar sergileyin

Utangaçlığın biz kadınların sahip olduğu en iyi ve en az kullanılan araçlardan biridir. Erkekler, bir kızın biraz çekingen olduğu, biraz flört ettiği ve çekindiği zamanları sever. Bu tavırlar onlara sevimli geliyor ve sizi kabuğunuzdan çıkarmaya çalışmaktan hoşlanıyorlar.

İnce bir dokunuş

Erkekler sadece nasıl göründüğümüze değil, dokunuşlara da tepki verir. Tamamen yelkenleri suya indirmeseniz de ince bir bakış, anlık herhangi bir nedenle koluna dokunma sizi fark etmesinde kesinlikle etkili bir yöntem olabilir.

Telefon numaranızı almasını sağlayın

Herhangi bir nedenle telefon numaranızı istemesini sağlayabilirsiniz. Spor salonu ya da film önerileri için ya da başka bir sebeple iletişimde kalmaya çalışın. Devamı gelecektir.