Karantinada Edindiğimiz Duygusal Yeme Alışkanlığından Nasıl Vazgeçebiliriz?

Küresel bir pandeminin stresi ve karantina yaşamına geçiş sağlıklı rutinlerinizi bozduysa endişelenmeyin, yalnız değilsiniz. Yapılan bir araştırmaya göre insanların %72'si karantina sırasında tatillerden daha fazla kilo aldıklarını söylemiş. Gelin bu duygusal yeme alışkanlığını nasıl bırakabileceğimize bakalım...



Stresle başa çıkarken yemek yemeye karşı doğal bir eğilim vardır. Ancak sağlıksız beslenme alışkanlıkları kontrol edilmezse sağlıksız beslenme alışkanlıklarının etkileri fiziksel ve duygusal olarak sizi daha da kötüye götürebilir.



Bu alışkanlıktan vazgeçmenin ilk adımı fiziksel ve duygusal açlığınızı anlamaktır. Beslenme için mi yiyeceğe yöneliyorsunuz yoksa sizi yemeye yönelten şey bir üzüntü, can sıkıntısı veya stres mi? Açlığınızı gidermek, enerjinizi artırmak için mi yoksa duygusal olarak mı yemeye yöneliyorsunuz. Yemek yemeden önce bunun cevabını verin ve yemeye ona göre karar verin. Bunu kısa süre de olsa düşünmek kontrolünüzü sağlayacaktır.



Sıkılmışsanız veya kaçamağa ihtiyacınız varsa, durumla başa çıkmak için en iyi yol yiyecek olmayabilir. Duygusal ihtiyaçlarınızın ne olduğunu anladıktan sonra, banyo yapmak, yatıştırıcı müzik dinlemek veya bir arkadaşınızla vakit geçirmeye çalışmak durumu çözmenize yardımcı olacaktır.



Aynı zamanda fiziksel açlığınızı da nasıl tatmin edeceğinizi öğrenin. Uyandıktan sonraki üç saat içinde ve her üç ila beş saatte bir yemek yiyin. Tabağınızın yarısını nişastalı olmayan sebzelerle, geri kalanını ise protein, nişastalı sebzeler ve sağlıklı yağlarla doldurun.