Kalorisi Düşük, Lezzeti Büyük: Ev Yapımı Sıcak Çikolata
"Dışarısı buz gibiyken evde sıcacık bir fincan sıcak çikolata eşliğinde film keyfi yapmak gibisi var mı? Sıcak çikolatanızı kalori korkusu olmadan, gönlünüz rahat içmek isterseniz sağlıklı alternatif tarifimize bir göz atın!"
Ev yapımı sağlıklı sıcak çikolata
Malzemeler:
1 bardak badem ya da Hindistan cevizi sütü
1 tepeleme tatlı kaşığı toz kakao
2 kare bitter çikolata
1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi şekeri
Yapılışı:
Süt, şeker ve kakaoyu cezveye alın.
Orta ateşte karıştırarak 3-4 dakika pişirin.
Ardından bitter çikolataları ilave edin ve karıştırmaya devam edin.
Kaynamaya başlayınca ocaktan alın ve fincana dökün.
Dilerseniz sıcak çikolatanızı tarçın ile de süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!