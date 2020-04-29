Kalorili Diye Vazgeçmeyin! İşte Ev Yapımı Sağlıklı Waffle Tarifi...

Sağlıklı waffle tarifi

Malzemeler:

1 yumurta

3/4 su bardağı süt (laktozsuz kullanabilirsiniz)

1 su bardağı yulaf unu

Yarım çay kaşığı karbonat

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı (yoksa zeytinyağı da kullanabilirsiniz)

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi şekeri (yoksa bal da kullanabilirsiniz)

Üzeri için:

1 yemek kaşığı fıstık ezmesi

3-4 adet çiğ fındık ya da çiğ badem

Dilediğiniz meyveler

Hazırlanışı:

Bir kabın içine yumurtayı kırın ve Hindistan cevizi şekeri ya da balı ekleyerek güzelce çırpın.

Ardından Hindistan cevizi yağını ya da zeytinyağını ve sütü ekleyin, karıştırın.

Karbonat ve unu da ilave edip bir spatula ile karıştırın.

Waffle harcını waffle makinesine dökün. Eğer waffle makineniz yoksa tavada da pişirebilirsiniz.

Tavayı ısıtın ve harcın yarısını döküp önlü arkalı pişirin. Aynı işlemi diğer yarısı için de yapın.

Hamuru pişirdikten sonra fıstık ezmesini sürün, meyveler ve fındık ya da badem ile süsleyin. Fıstık ezmesi sevmiyorsanız waffle hamurunuzun üzerine bal da gezdirebilirsiniz. Afiyet olsun!