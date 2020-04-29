Kalorili Diye Vazgeçmeyin! İşte Ev Yapımı Sağlıklı Waffle Tarifi...
"Waffle deyince hepimizin aklına diyet bozduran, bol kalorili bir tatlı geliyor. Vereceğimiz tarif ise en sağlıklı cinsten! İşte gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz sağlıklı waffle tarifi..."
Sağlıklı waffle tarifi
Malzemeler:
1 yumurta
3/4 su bardağı süt (laktozsuz kullanabilirsiniz)
1 su bardağı yulaf unu
Yarım çay kaşığı karbonat
1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı (yoksa zeytinyağı da kullanabilirsiniz)
1 yemek kaşığı Hindistan cevizi şekeri (yoksa bal da kullanabilirsiniz)
Üzeri için:
1 yemek kaşığı fıstık ezmesi
3-4 adet çiğ fındık ya da çiğ badem
Dilediğiniz meyveler
Hazırlanışı:
Bir kabın içine yumurtayı kırın ve Hindistan cevizi şekeri ya da balı ekleyerek güzelce çırpın.
Ardından Hindistan cevizi yağını ya da zeytinyağını ve sütü ekleyin, karıştırın.
Karbonat ve unu da ilave edip bir spatula ile karıştırın.
Waffle harcını waffle makinesine dökün. Eğer waffle makineniz yoksa tavada da pişirebilirsiniz.
Tavayı ısıtın ve harcın yarısını döküp önlü arkalı pişirin. Aynı işlemi diğer yarısı için de yapın.
Hamuru pişirdikten sonra fıstık ezmesini sürün, meyveler ve fındık ya da badem ile süsleyin. Fıstık ezmesi sevmiyorsanız waffle hamurunuzun üzerine bal da gezdirebilirsiniz. Afiyet olsun!