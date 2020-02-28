Kalbiniz İçin En Az 6 Saat Uyuyun

Sağlıklı insan, yaşamının üçte birini uykuda geçirir. Uyku sırasında tüm iç organlarımız özel bakımdan ve tamirden geçer. Uyku özellikle beyindeki zararlı kimyasalların temizlenmesi için fırsat yaratan bir süreçtir.

Kanserle savaşta en önemli rol

Hücre yaşlanmasını geciktiren ve kanser önleyici olan melatonin hormonu sadece geceleri, uyku sırasında ve tamamen karanlık ortamda salgılanır. En önemli uykusuzluk nedenleri arasında stres, depresyon, vardiyalı çalışma ya da geceleri uzun saatler boyunca bilgisayar başında geçen yaşam tarzı, kafein tüketimi, bazı ilaçların kullanımı ve besleme biçimi özellikle uyku öncesinde çok fazla yemek tüketmeyi sayabiliriz.

Uykusuzluk direkt kalbi vuruyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre yetişkin insanların yaklaşık yüzde 30’u uyku bozukluğu sorunu yaşıyor. Uykusuzluk kalp sağlımızı kötü etkiler. Uyku sorunu yaşayan insanlarda kan basıncı ve kalp hızı yükselir. Böylece kalp krizi riski direkt olarak artar. Uyku bozukluğu olan insanlarda insülin direnci gelişmesi, ona bağlı diyabet hastalığına yakalanma ve böylece kalbi besleyen koroner damarların tıkanıklık olasılığı artması söz konusudur. Uykusuzluk inflamasyon yani iltihabı artırır. İnflamasyon ateroskleroz yani damar sertliği gelişiminin en önemli nedenlerinden bir tanesidir. Bazı bilimsel çalışmalar uzun süre uyku sorunu yaşayan insanlarda kalp krizi geçirme riskinin yaklaşık yüzde 13 arttığını gösterir.

65 yaşından sonra uyku ihtiyacı azalabilir

Yetişkin bir insan günde en az 6 saat uyumalıdır. Çocuklar için bu rakam 9 ila 11 saat arasındadır. 65 yaşından sonra uyku ihtiyacı giderek azalır ve bu doğal bir süreçtir. Öte yandan uyku sorunu yaşamamak için her gün aynı saatlerde yatmaya çalışın. Yatmadan en az 3-4 saat önce yemeyi kesin. Gece geç saatte çay, kahve ve alkol tüketmeyin. Yatağa girmeden bir saat önce cep telefonu, bilgisayarı ve i-pad’i bırakın. Yatak odanızı havalandırın, ortam ne çok sıcak ne çok soğuk olmalıdır. Yatmadan önce papatya ve nane gibi rahatlatıcı çayları az miktarda içebilirsiniz.