Kadınlar Neden Orgazm Taklidi Yapar? Erkekler Orgazmın Taklit Olduğunu Anlar mı?

ABD’de yapılan bir toplum çalışmasında kadınların %40’tan fazlasında, erkeklerin ise %30’unda cinsel işlev bozuklukları saptandı. Kadınlarda görülen sorunların başında cinsel isteksizlik/vajinismus, ikinci sırada da anorgazmi yani orgazm bozukluğu yer alıyor.

Cinsel işlev bozukluğu sebebi ile terapiye başvuran kadınlar arasında yapılan araştırma, orgazm bozukluğunun %40-60 oranında olduğunu gözler önüne serdi. Diğer ülkelerde yapılan çalışmalara göre kadınlar en çok yardım talebini orgazm bozukluğu sebebi ile isterken, ülkemizde cinsel sorunlar daha az konuşulduğu için orgazm olamama konusunda tedavi talebinde bulunma sayısı da bir hayli az.

Kadınlar hayatlarında en az bir kez taklit yapıyor

Bu konu üzerine yapılmış olan çalışmalarda, hayatında en az bir kez orgazm taklidi yapmış olan kadınların sayısının %50-60 gibi büyük bir oranda olduğu belirlenmiş. Bunun pek çok sebebi bulunuyor.

Yaşanan diğer sorunlardan sıranın orgazm konusuna gelmemesi, yaşanan cinsel deneyimin yeterli olduğunun düşünülmesi, sorun yaşıyorsa bile nereye başvurulacağının bilinmemesi, kadınların orgazm sorununu öncelikli bir mesele olarak görmemeleri bazı nedenler olarak karşımıza çıkıyor.

Tüm bu nedenlerin yanı sıra en yaygın olanı ise kadınların erkeğin cinselliğinin ve cinsellikten zevk almasının daha önemli olduğunu düşünmesi, kendi hazzı ve orgazmını ikinci plana atmasıdır.

İşte bu noktada da karşımıza ‘orgazm taklidi’ çıkıyor.

Orgazm bozukluğu yaşayan bazı kadınlar, kendilerine öncelik vermek yerine partnerlerini mutlu etme düşüncesi başta olmak üzere pek çok sebepten ötürü orgazm taklidi yapıyor.

Kadınların orgazm taklidi yapma sebepleri

Orgazm taklidinin ilk sebebi yukarıda da bahsettiğimiz gibi kadınların kendi hazlarını ikinci plana atmaları, erkeğin cinselliğinin daha önemli olduğunu düşünmeleridir.

Bunun yanı sıra filmlerde gördüğümüz o seks sahnelerini bir standart olarak görmek ve cinselliğin kesinlikle o sahnelerdeki gibi yaşanması gerektiği düşüncesi de orgazm taklidini doğuruyor.

Her cinsel ilişkide mutlaka orgazm olmak gerektiğine ve yatakta çıkarılan seslerin erkeğin yaşadığı doyumu arttırdığına inanan kadınlar da çoğu zaman orgazm taklidi yapıyor.

Orgazm olamayan bazı kadınlar “Orgazm olamıyorum” demekten utanıyor. Bunu bir suç olarak görüyor ve partnerinin kendisinden uzaklaşacağını düşündüğü için paylaşıp çözmek yerine taklit yapmayı tercih ediyor.

Öte yandan öz güven eksikliği, kendi vücudunu beğenmeme, erkeğin erken boşalması ya da cinsel ilişkinin bir an önce sona ermesini istemek gibi sebepler de orgazm taklidinin nedenleri arasında yer alıyor.

Erkekler orgazmın gerçek ya da taklit olduğunu anlıyor mu?

Orgazm taklidinin anlaşılıp anlaşılmaması erkeklerin kendi zevkine odaklı olması ya da partnerlerini iyi gözlemlemesi sonucunda değişiyor. Şöyle ki;

Sadece kendi zevkine odaklanan, yatakta bencil davranan erkeğin orgazm taklidini anlaması oldukça düşük bir ihtimal.

Ayrıca kadın isterse vajinal kasılmalar ile partnerini kandırabilir ve orgazm olduğuna ikna edebilir.

Ancak erkek en az kendi zevki kadar kadının hazzını da düşünüyor ve partnerini iyi tanıyorsa orgazm taklidini anlayabiliyor. Erkeğin cinsel tecrübeye sahip olması da taklidi anlamasına yardımcı oluyor.

Orgazm taklidi nasıl anlaşılır?

Kadınlardaki orgazm aslında hemen hemen erkeklerdekine benziyor. Vajinaya, tıpkı erkeklerdeki sertleşmeye benzer bir kan akımı oluyor. Orgazmda büyük rol oynayan klitoris sertleşiyor ve vajinada nemlenme gerçekleşiyor. Orgazm anında vajinada ve çevresindeki kaslarda ritmik kasılmalar meydana geliyor.

Tüm bunların yanı sıra nefes alıp verme sıklığı, kalp atışları hızlanıyor, göz bebekleri büyüyor, dudaklar koyulaşıyor, göğüs uçları dikleşiyor, özellikle yanaklar kızarıyor ve terleme başlıyor.

Anlaşılacağı üzere kadınların orgazm belirtileri bir hayli fazla. Erkekler partnerlerine dikkat eder ve belirtileri iyi okursa orgazmın taklit olup olmadığını rahatça anlayabilirler. Vajinal kasılmaları okumak zor olsa bile göz bebeklerinin büyümesi, göğüs uçlarının dikleşmesi, yanakların kızarması gibi belirtileri taklit etmek pek mümkün değil gibi, ne dersiniz?

Orgazm taklidi ilişkileri nasıl etkiliyor?

Orgazm taklidinin kadınlar arasında bir hayli yaygın olduğunu ve farklı nedenlere dayandığını söyleyebiliriz. Orgazm taklidi sadece birkaç kez denendiyse ilişki için herhangi bir sorun teşkil etmez ancak bu bir alışkanlık haline geldiyse cinsel hayatınızı ciddi anlamda sekteye uğratabilir.

Öncelikle taklit yapan kadın artık ilişkiden zevk alamaz hale gelir ve ilişkinin bir an önce sonlanmasını ister. Partnerinizin sizi orgazm sorunu yüzünden suçlayacağını düşünüyorsanız bunu anlamanın en kesin yolu sorunu paylaşmaktır. Eğer sizi suçluyorsa zaten cinsellik sırasında sadece kendi hazzına değer veriyor demektir. Sizi düşünen bir partner, bu sorunu ciddiye alır ve sizin de zevk almanız için kendi payına düşen her şeyi yapar.

Ayrıca partneriniz sizi iyi okuyup taklit yaptığınızı anlarsa bu da ilişkinizde soruna neden olabilir. Taklit yapıyor olmanız partnerinizi orgazma ulaşamamanızdan daha fazla üzecektir. Eğer orgazm bozukluğu yaşıyorsanız ilk yapacağınız şey bu konuyu partneriniz ile konuşmak olmalıdır.