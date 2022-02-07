Kadın girişimcilere yeni destek

Hepsiburada ve Yapı Kredi, kadın girişimcilere destek için ile işbirliği kararı aldı. Bu yeni iş birliğiyle girişimci kadınlar, Hepsiburada’nın Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı ile sunduğu pek çok avantajın yanı sıra, finansal ihtiyaçlarını karşılama fırsatından da yararlanabilecek.

İş birliği hakkında konuşan Hepsiburada CFO’su Korhan Öz, “Yapı Kredi ile başlattığımız yeni iş birliğimizden memnuniyet duyuyor; bu vesileyle girişimci kadınların yaşadıkları finansal engelleri aşmalarına destek olmayı arzu ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de tüm imkânlarımızı seferber ederek girişimci kadınların güçlerine güç katmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Kaan Şakul ise, şu değerlendirmede bulundu: ‘‘Kadınların iş hayatında daha fazla var olması, ekonomik ve sosyal olarak daha fazla güçlenmesi geleceğimiz için çok önemli. Son olarak Hepsiburada ile yaptığımız iş birliği sayesinde iş hayatında kadınları güçlendiren çalışmalarımıza yeni bir boyut kazandırdık. Girişimci kadınların sürdürülebilir gelişmelerini desteklediğimiz ve işlerini büyütmelerine imkân tanıyabildiğimiz için son derece mutluyuz. Gelecek yıllarda da kadınların, hayatın her alanında daha fazla güçlenmesi için onları desteklemeyi ve her alanda toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışmayı sürdüreceğiz.”