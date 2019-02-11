Intermittent Fasting ile Nasıl Kilo Verilir?

Aralıklı oruç tutma, son birkaç yılda oldukça popüler hale gelen bir kilo verme yaklaşımıdır. Farklı versiyonları bulunmaktadır. Genel olarak haftanın bazı günlerinde normal şekilde yediğiniz ve diğer günlerdeki kalorilerinizi büyük ölçüde azalttığınız bir beslenme biçimi uygulanmaktır.

Örneğin bir seferde 24 veya 36 saate kadar tamamen yiyecek tüketilmemesini önerir. Bunun dışında her gün sadece iki öğün tüketilmesini önermektedir.

Bazı araştırmalar aralıklı oruç tutmanın kısa vadede daha hızlı etki ettiğini ortaya koymaktadır. Bu diyetle fazla kiloların yanı sıra iltihabi hastalıklarda da azalma olduğu gözlenmiştir.

Diyetin sağlık artırıcı faydalarının ardındaki sır ise orucun hücreleri hafif bir stres altına sokmasıdır. Düşük kalorili günlerde bu strese cevap verme sürecinin, hücrelerin stresle başa çıkma ve bazı hastalıklarla mücadele etme potansiyellerini güçlendirdiği de gözlenmiştir.

Ne yiyebilir, ne yiyemezsin?

Oruç olmadığın günlerde çoğunlukla istediğini yiyebilirsin. Ancak kilo vermek ve sadece ihtiyacınız olan besinleri almak için sağlıklı yiyeceklere bağlı kalmalı ve tatlı ile işlenmiş ürünler gibi gıdaları sınırlandırmalısınız. Oruç günlerinde ise çok az yemek yer veya hiç yemezsiniz. Örneğin günde sadece 500 kalori almak gibi…

Bunun dışında başka bir diyet programına göre, haftanın 5 günü yemek yemeyi ve diğer 2 gün boyunca oruç tutmayı, kadınların 500 kaloriden, erkeklerin ise 600'den fazla kalori almamasını içerir. Bu, büyük olasılıkla oruç tutmadığınız günlerde yiyeceğiniz miktarın çeyreğidir. Bu kalorileri tek bir oturuşta yemeniz veya gün boyunca mikro öğünlere dağıtmanız size bağlıdır.

Oldukça sert olan başka bir türü ise haftada birkaç gün kalorileri almaktan uzak durmak ve sizi tok tutması için çoğunlukla su, kahve ve çay tüketmekten oluşur ki, genel sağlığı yerinde olan insanların uygulaması gereken bir diyet türüdür. Kontrollü ve dengeli bir şekilde yemek tüketilmesi tavsiye edilir.

Sağlıklı alışveriş yapın ve evde pişirin

Alışverişinizi kendiniz yapmalı; sebze, meyve ve işlenmemiş gıdalar almalı ve evde kendiniz pişirmelisiniz. En sağlıklı yiyeceklere ve beslenme şekline ulaşmanın en doğru yolu budur. Paketlenmiş yiyecek ve yemeklerden uzak durmalısınız.

Oruç günlerinde ağır egzersizler yerine tempolu yürüyüşler ya da bisiklet kullanımı tercih edilmelidir. Önemli olan kas kütlelerini koruyabilmenizdir.

Beslenmenizde önemli olan yüksek kalorili, yağlı ya da şekerli gıdalardan uzak durmanız tavsiye edilir. Hiç yememektense düşük kalorili beslenme şekli tercih edilmelidir. Ve en önemlisi ise susuz kalmayı önlemek için oruç günlerinde yeterince su içmeyi unutmayın. Oruç tutmadığınız günlerde ise sağlıklı bir şekilde beslenmelisiniz. Tıbbi sorunlarınız varsa, aralıklı oruç tutmadan önce mutlaka doktorunuzla konuşun. Bu diyet çocuklar, hamile kadınlar, yeme bozukluğu olan ve bazı diyabet hastaları için önerilmez.

Genel Cerrahi Op. Dr. Fırat Tutal



