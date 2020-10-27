Her Eklem Ağrısı Korona Belirtisi Değildir!

Eklem ağrıları neden olur?

Eklem ağrılarını genellikle ileri yaşta olanlarda görmeye alışkın olsak da her yaşta görülebilmektedir. Kilolu olmak, spor aktiviteleri yapıyor olmak, çeşitli hastalıklar, travmalar, psikojenik etkenler eklem ağrısına yol açabilmektedir. Ekleme özgü olan ağrılar olabildiği gibi diğer vücut ağrıları ile birlikte seyreden hastalıklar da söz konudur.

Vücut hareket ederken eklemleri de kullanmaktadır. Obezite, toksik maddelerle beslenmek ve fazla yük yüklemek eklemlerde erken bozulmaya neden olabilmektedir. Artroz ve Artrit birbirinden farklı iki hastalık olup karıştırılmaktadır. Artroz iltihapsız kıkırdak bozulması ve kemik çıkıntıya verilen ad olmakla beraber artrit ise iltihabi bir eklem hastalığıdır.

Belirtileri nelerdir?

En sık belirti ağrı olmakla beraber eklem şişliği, hareket kısıtlılığı, tutukluk, kızarıklık yaşanabilmektedir.

Hangi hastalıkların belirtisi olabilir?

Osteoartrit (kireçlenme), menisküs, çapraz bağ lazyonları, kondromalazi patella (ön diz ağrısı), tendinit bursit (kesecik iltihabı), romatoid artrit (iltihaplı eklem romatizması), enfeksiyon ve otoimmün hastalıklar,metabolik bozukluklar (gut hastalığı), bursit (kesecik iltihabı), septik artrit eklem ağrısı yapabilen problemli durumlardır.

En sık kimlerde görülür?

Kireçlenme türü problemler ileri yaşlarda görülürken, iltihabi artritler genellikle daha erken yaşlarda başlamaktadır.

Tedavisi nedir?

Gerekli tedavinin yapılabilmesi için ilk şart, eklem ağrısının neden kaynaklandığının teşhis edilmesidir. Travmaya bağlı eklem ağrılarında soğuk uygulama lokal ya da sistemik ağrı kesiciler kısmen yarar sağlayabilir.

Romatizmal hastalıklarda kalıcı eklem tahribatı gelişmemesi için profesyonel hekim yardımı almak gerekiyor. Eklemin korunabilmesi için düzenli egzersiz yapmak, kilo almamak hayli önemlidir. Kireçlenmeye bağlı eklem sorunlarında kıkırdak yapımını uyaran kondroitin sülfat, glukozamin takviyesi, ayrıca yeni kıkırdak oluşumunu sağlayan kök hücre uygulamaları hayli revaçta olan popüler ve ideal yöntemlerdir.

Tedavinin ciddi bir şekilde yapılabilmesi için eklem sorunu önce anlaşılmalıdır. Osteoartrit adı verilen ve halk arasında kireçlenme olarak bilinen hastalık tablosunda osteoartritin derecesi hassasiyetle tespit edilmeli ve buna göre bir tedavi düzenlemesi yapılmalıdır. Aksi taktirde başarı oranı azalmaktadır.