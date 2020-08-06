Hematit Taşı Nedir, Nerelerde Ve Nasıl Bulunur? Hematit Taşı Nasıl Anlaşılır? Özellikleri Ve Faydaları

Hematit taşı, son zamanlarda erkek takı ürünlerinde kullanılan metalik parlaklığı olan en vazgeçilmez doğal taşlarından birisidir.

Hematit Taşı Nedir?

Hematit taşı, gri siyahımsı bir opaklığı bulunan, metalik parlaklığa sahip koyu renkte doğal bir taştır. Hematit taşı parlatılmaya elverişlidir ve saf siyah renk, gümüş renk ya da tunç mavisi renk gibi belirli bir metalik parlaklığa sahiptir. Hematit aslında aynı zamanda demir pasını andıran kırmızı bir oksittir. Taş kesildiğinde içerisinde kırmızı yapısı ortaya çıkar.

Hematit Taşının Özellikleri

Hematit taşının diğer adı kan taşıdır. Bu taşın en önemli özelliği ise görünüş olarak demiri andıran ama rahatlık ile kırılabilen hassas yapısı olan bir taş olmasıdır. Bu nedenle dikkat edilmelidir çünkü özellikle ince kesimli olan taşlar yere düştüğü zaman kolay kırılabilirler. Hematit, narin yapısı nedeni ile işlenirken dikkatli, hassas ve titiz davranılması gereklidir.

Hematit taşı ayrıca çelik üretimi için kullanılan tek mineraldir. İçeriğinde alüminyum, manganez, silisyum ve toryum elementleri bulunmaktadır. Eski uygarlıklarda tılsım amaçlı kullanıldığı bilinen bu taş, günümüzde ise şifa kaynağı olarak kullanılır. Çeşitli coğrafi bölgelerde hematit taşları kahverengi, gri, yeşil, siyah ve kırmızı renkte olabilir. Hematit taşı genellikle yarı saydam olup bazılarında koyu kırmızı çizgileri vardır.

Hematit Taşı Nasıl Anlaşılır?

Hematit taşının gerçeği ile sahtesini birbirinden ayırt etmek için kolay bir yöntem vardır. Bu yöntem ısıtma yöntemidir. Taşın doğal olup olmadığını anlamak için taşı ısıttığınız zaman renk değişimi oluyor ise sahte taştır. Eğer sahte değil ise hematit taşında renk değişimi olmamaktadır. Doğal taşlarda boyama yapılarak normal bir taş sahte taş şeklini alabilmektedir.

Hematit Taşı Nerede Çıkarılır?

Hematit taşı, genellikle günümüzde demir madenciliği alanlarında bulunmaktadır. Ayrıca magmatik kayalar ile ilişkili olan hidrotermal damarlarda da bulunmaktadır fakat en büyük hematit taşı rezervleri tortul kökenlidir. Dünyada en büyük hematit taşı Kanada, Quebec’te olan Superior Gölü çevresinde bulunmaktadır. Takı ve aksesuar sektörüne uygun olanlar ise İngiltere, Almanya, Venezuela, İspanya ve İtalya’da bulunmaktadır.

Hematit Taşının Faydaları

Hematit taşı günümüzde kolye, küpe, aksesuar amaçlı birçok üründe kullanılmaktadır. Hematit taşının günümüzde birçok faydası bulunmaktadır. Bunlar;

Şifa olarak hematit taşı kullanıldığında cilde titreşimler verir ve sakinleşmeye yardımcı olur.

Kullanan kişilere dengede kalma özelliklerini sağlamaktadır.

Hematit, kişide ki canlılığı ve neşeyi sömüren toksik duyguları emmer ve kişiyi rahatlatarak feraha kavuşturur.

Stres, endişe ve gerilim durumlarında sakinleştirici özelliği ortaya çıkan taşlardandır.

Hematit eski dönemlerde gücü ve güven duygusunu arttırıcı olarak kullanıldığı için genel olarak negatif etkiyi azalttığı bilinmektedir.

Kullanan kişi de bulunan enerji dalgalanmalarını düzenler.

Sinir sisteminin düzene sokmaya yardımcı olur.

Kişilerin zihnini berraklaştırarak kişileri daha net ve olumlu düşünmeye yöneltir.

Kişilerde bulunan kan dolaşımını düzenler ve böylece kişi kendini daha iyi hisseder.

Romatizma ya da eklem hastalıklarında oldukça etkili olan hematit taşı hafifletici bir etki gösterir.

Ayrıca hematit taşı ile meditasyon yapmak oldukça ideal olup bu doğal taşın bir çok kişiye huzur be dinginlik verdiği bilinmektedir.

Hematit taşından yapılan bileklik ve hematit taşından yapılan kolye gibi takılar kullanan insanlar stresli dönemlerini daha sakin ve huzurlu bir şekilde atlatmaktadırlar.