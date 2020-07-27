Hayalet Dolgu İle Daha Doğal Görünüm

Daha çok gençler tercih ediyor

Son zamanlarda çok popüler olan hayalet dolgu uygulaması ile yüzün şişmiş görüntüsünü engellemek ve aynı zamanda yüzden yılların izlerini silmek mümkün. Daha çok genç kitle ile beraber, daha önce dolgu uygulaması yaptırmamış ya da uygulama sonucunun kötü olmasından korkan hastalar bu uygulamayı tercih ederken, başarılı sonuçlar elde edebiliyorlar.

Tamamen doğal görünüm elde etmek isteyen kişilerde yüzün belirli bölümlerine az miktarda enjekte edilen bir teknik olan hayalet dolgu, ihtiyaca göre az miktarlarda yanak, elmacık, mimik çizgileri ve çeneye de uygulanabiliyor. Hyalüronik asit bazlı dolgu maddeleri temelli olan bu uygulama ile yüz hem hafif yukarı kaldırılırken, hem de kaybolmaya başlanan volüm yerine konmuş oluyor.

Doğal görünümdeki altın kural doğru dolgu seçimi



Yüzün her noktasının hedef alındığı bu uygulamanın doğal görünümündeki altın kural, çapraz bağ sayısının en ideal olanını tercih etmek. Hayalet dolgudaki amaç 1 tüp dolgunun yüzün ihtiyacı olan alanlarına azar azar paylaştırmak iken, çene hattı ya da diğer adıyla jawline uygulamalarında bir kulaktan başlayan diğer kulağa uzanan bir hat boyunca dolgu ile şekillendirme yapmak gerekiyor. Hayalet dolgunun kullanılamadığı bir diğer yer ise su tutma kapasitesi çok az olan dolguların tercih edilmesi gereken bölge olan göz altı.

Philosopy teknolojisi kalıcılığı artırıyor

Hayalet dolguda tercih edilen philosopy teknolojisinde yüksek çapraz bağlı hyalünorik asit mesh yapısı ile birbirine bağlanmış olduğundan, hem topaklanma sorunları ile karşılaşılmıyor, hem de hem de dolgunun kalıcılığı uzuyor.

Özellikle 30’lu yaşlardan sonra yer çekiminin etkisi ve kollajen üretimindeki azalmayla birlikte oluşan hafif sarkma ve çökmeye karşı uygulanan hayalet dolgu sayesinde kişi uzun yıllar estetik operasyonlara ihtiyaç duymayabiliyor.

En çok sosyal medya fenomenleri ve ünlülerin tercih ettiği hayalet dolgu, 12-15 ay arası kalıcılık sunarken, selfielerde filtre kullanılmasına gerek bırakmadan güzel kareler ortaya çıkmasını sağlıyor.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bora Özel