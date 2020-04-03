Hamilelere Koronavirüs Önerileri

Hamilelerin koronavirüse daha duyarlı olduğunu gösteren bir bilgi yok

Hamilelerin hastalıklara karşı daha duyarlı olmaları ve bağışıklık sistemlerinin baskılanmış olması nedeniyle sağlıklı bireylere oranla koronaviruse (Covid-19) karşı riskleri biraz daha fazla olsa da hamileler için ekstra bir duyarlılık bulunmuyor.

Hamilelerin koronavirüs tedavileri diğer hastalara uygulanan tedavi ile eşdeğerdir ve hamileler için başka ekstra önlemler veya tedavi yöntemleri söz konusu değildir. Bazı gebelerde hastalık sürecinde fatal sıkıntı ve erken doğum riski görülebilir. Hamilelerin tedavisinde antiviraller, mutlak izolasyon, ateş kontrolü, solunum desteği ve en önemlisi sıkı fetal ve uterin monitorizasyonu ön planda oluyor.

Virüs öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklar ve enfekte olan yüzeylerden hastanın el, göz, ağız, burun mukozasına temasıyla bulaşabiliyor. Gebelerin Covid-19’a daha duyarlı olduğuna ve anne karnında enfeksiyona yol açıp bebeğe geçtiğine dair kanıt bulunmuyor. Az sayıda vakanın bildirildiği yayınlarda anne ölümü olmamış ve bebeklerde virüs saptanmamıştır.

Hamileler toplu yaşam alanlarından uzak durmalı

Toplu yaşam alanlarından mutlaka uzak durulmalı. Şüpheli temas halinde hastanede yatış gerektirmiyorsa 14 gün boyunca kendi evinde izole olup karantinaya alınmalılar. Acil bir durum olmadıkça normal rutin kontrollerini ertelemeliler. Bu süre içinde doktorları ile temasta olmaları ve doktorun yönlendirmesi ışığında hareket etmeleri gerekiyor. Ağır bir hastalık durumunda ise bireysel olarak doğum zamanlaması multidisipliner yaklaşımla yapılmalı.

Hasta anne bebeğini emzirebilir

Koronavirüs anne sütüne geçmiyor. Bu sebeple de hasta annenin bebeğini kar-zarar oranını göz önünde tutarak emzirmesi öneriliyor. Emzirme yasaklanırsa anneyle bağ kurma ve beslenme konusunda olumsuz etkiler ortaya çıkabilir. Anne ve bebek bir arada olmalı ama yakın temastan olabildiğince kaçınılmalıdır. Maske kullanılmalı, bebeğe veya biberonlara dokunmadan önce mutlaka eller yıkanmalı, sterilizasyon kurallarına sıkı bir şekilde uyulmalı.

Ana kural, yakın temastan uzak durmak

Hamilelerin stresten uzak durmaları gerekiyor. Ev içinde hafif spor ve egzersiz yapabilirler. Bol su alımına özen gösterilmeli. Vitaminler düzenli kullanılmalı. Sağlıklı beslenmeli ve kaliteli uyunmalıdır. Temastan uzak durulmalı ve doktorların tavsiyesine mutlaka uyulmalı. Kitap okumak, müzik dinlemek, televizyon seyretmek de rahatlatıcı olabilir.