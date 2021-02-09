Günlük Burç Yorumları: 9 Şubat Salı Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Sert şeyler çabuk kırılır, yumuşak olun.

Ay, Oğlak burcunda ilerliyor. İlerlemek için daima önünüze bakın. Hedeflerinizi ve planlarınızı güvendiğiniz insanlarla paylaşmak ve onların desteğini almak size iyi gelecektir. Bunu neden daha önce yapmadığınızı düşünebilirsiniz. Artık geçmiş için yapacak bir şey yok. Bundan sonrası için daha ılımlı ve paylaşımcı olmak, hem insan ilişkilerinizi hem de yaşam kalitenizi iyileştirecektir.

9 Şubat Koç burcu yorumu

Sizi mutlu etmeyeceğine karar verdiğiniz konularda yeniden yapılanmaya gidiyorsunuz. Risk almak sizin için hiç bu kadar güven ve mutluluk verici olmamıştı.

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9 Şubat Boğa burcu yorumu

Kurallarınızı hayata geçirirken ekip arkadaşlarınızın kişisel haklarına da saygı duymalısın. Yenilikler, eski düzenin getirdiği sorunları tekrarlamayacak şekildeyse bu durum herkesi memnun edecektir.

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9 Şubat İkizler burcu yorumu

Destek almak sorunun çözümünde önemlidir ama siz çaba göstermezseniz yetersiz kalır. Kendinize hakim olamadığınız konuları belirleyerek bu konuda neler yapabileceğinizi düşünmelisiniz.

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9 Şubat Yengeç burcu yorumu

Beklediğiniz işin size verilmesi yeni bir alanın kapısını açacaktır. Birikiminizi buraya yansıtarak yaşam ve iş standartlarınızı yükseltebilirsiniz.

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9 Şubat Aslan burcu yorumu

Gerekli kontrolleri yaptırma, su tüketimini arttırmak ve kısa yürüyüşler yapmak sorunun çözümünde size destek olacaktır.

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9 Şubat Başak burcu yorumu

Araştırdığınız kurslarda size hitap edeni bulmak güç olabilir. Mükemmeli bulmak zorunda olmadığınızı, bir şeylerin sizin çabanızla öyle olacağını kendinize hatırlatmalısınız.

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9 Şubat Terazi burcu yorumu

Var olan bir sorunun çözümü için seçtiğiniz yöntem sorunu daha da büyütmemelidir. Karar mekanizmanızı bu şekilde düşünmelisiniz.

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9 Şubat Akrep burcu yorumu

Bazı konuları karşılıklı olarak geride bırakmaya karar verdikten sonra yeni bir başlangıç için de yine karşılıklı adımlar atmış olacaksınız.

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9 Şubat Yay burcu yorumu

Birkaç gün sonra pişman olacağınızı bile bile bunu yapmak sizi düşündüğünüzden daha zor durumda bırakabilir. Artık bu konuda net bir tutum oluşturmalı ve buna sadık kalmalısınız.

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9 Şubat Oğlak burcu yorumu

Korkularınız daha sert bir görüntü oluşturduğundan bu da daha fazla yalnızlaşmanıza sebep oluyor. İstediğiniz şeyin bu olmadığını biliyorsunuz, davranışlarınızı da buna göre belirlemelisiniz.

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9 Şubat Kova burcu yorumu

Kendinizi izole etmek, fiziksel ve ruhsal sağlığınız için oldukça önemli. Bu sizi her defasında daha sağlam bir şekilde ayağa kaldırıyor.

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9 Şubat Balık burcu yorumu

Çevrenizin de desteğiyle sosyal sorumluluk ve yardımlaşma kampanyaları yapmak bulunduğunuz ortamda da bir kelebek etkisi oluşturup daha iyi çalışmaların başlamasına vesile olabilir.

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