Günlük Burç Yorumları: 6 Kasım Cumartesi Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 6 Kasım'da aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 6 Kasım günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 6 Kasım Cumartesi günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. İşte 6 Kasım Cumartesi günlük burç yorumlarınız..."
Merkür Akrep burcuna geçiyor. Sırlar çözülüyor.
Ay Yay burcunda ilerliyor ve Merkür akrep burcuna geçiyor. Dün geceden beri üzerinizde tarif edilmeyen bir gerginlik ve anlaşılmama duygusu olabilir. Uykusuzluk ya da baş ağrıları fazlasıyla artmış ise hemen kafanızda size ağır gelen düşünceleri atma kararı almalısınız. Gerçekleşen yeniayın etkisiyle artık toksik bağları ortadan kaldırmak ve içinizde bulunduğunu çaresizlik hissinden çıkmanız gerektiği mesajını veriyor. Yeni bir işe girme ya da şirket kurma gibi planlarınız varsa bugün bunların ön görüşmeleri yapmak için harika olduğunu söyleyebiliriz.
6 Kasım Koç burcu yorumu
Akrabalarınız ya da yakın çevreniz ile ticari görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz.
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6 Kasım Boğa burcu yorumu
Hızlı kararlar alıyorsunuz. Evlilik kararınızı düşünmeden almanız ailenizin soru işaretlerini artıracaktır.
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6 Kasım İkizler burcu yorumu
Günlük iletişim kurduğunuz kişilere karşı temkinli olmaya çalışacaksınız.
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6 Kasım Yengeç burcu yorumu
Sosyal çevreye karşı kendinizi gizleme kararı alıyorsunuz.
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6 Kasım Aslan burcu yorumu
Aile olarak bağ kurduğunuz kişiler hakkında gerçekleri öğrendiğiniz bir gün.
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6 Kasım Başak burcu yorumu
Yeni bir iş anlaşması için görüşme teklifi alabilirsiniz.
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6 Kasım Terazi burcu yorumu
Sizlere değersiz ve kaba davranan kişiler ile iletişiminizi sonlandırma kararı alıyorsunuz.
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6 Kasım Akrep burcu yorumu
İkili ilişkilerinizde tutkularınızı dile getiriyorsunuz.
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6 Kasım Yay burcu yorumu
Sırların ortaya dökülme zamanı geldi. Biriktirdiğiniz her şeyi konuşacaksınız.
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6 Kasım Oğlak burcu yorumu
Beklenmedik yeni gelişmeler yaşıyorsunuz.
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6 Kasım Kova burcu yorumu
Çalışma ortamınızda azminizden bir şey kurtulmuyor.
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6 Kasım Balık burcu yorumu
Uzak mesafeli ilişkinizde yakınlık arayacaksınız. Aradaki özlem gittikçe artıyor.