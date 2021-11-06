Günlük Burç Yorumları: 6 Kasım Cumartesi Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Merkür Akrep burcuna geçiyor. Sırlar çözülüyor.

Ay Yay burcunda ilerliyor ve Merkür akrep burcuna geçiyor. Dün geceden beri üzerinizde tarif edilmeyen bir gerginlik ve anlaşılmama duygusu olabilir. Uykusuzluk ya da baş ağrıları fazlasıyla artmış ise hemen kafanızda size ağır gelen düşünceleri atma kararı almalısınız. Gerçekleşen yeniayın etkisiyle artık toksik bağları ortadan kaldırmak ve içinizde bulunduğunu çaresizlik hissinden çıkmanız gerektiği mesajını veriyor. Yeni bir işe girme ya da şirket kurma gibi planlarınız varsa bugün bunların ön görüşmeleri yapmak için harika olduğunu söyleyebiliriz.

6 Kasım Koç burcu yorumu

Akrabalarınız ya da yakın çevreniz ile ticari görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz.

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6 Kasım Boğa burcu yorumu

Hızlı kararlar alıyorsunuz. Evlilik kararınızı düşünmeden almanız ailenizin soru işaretlerini artıracaktır.

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6 Kasım İkizler burcu yorumu

Günlük iletişim kurduğunuz kişilere karşı temkinli olmaya çalışacaksınız.

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6 Kasım Yengeç burcu yorumu

Sosyal çevreye karşı kendinizi gizleme kararı alıyorsunuz.

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6 Kasım Aslan burcu yorumu

Aile olarak bağ kurduğunuz kişiler hakkında gerçekleri öğrendiğiniz bir gün.

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6 Kasım Başak burcu yorumu

Yeni bir iş anlaşması için görüşme teklifi alabilirsiniz.

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6 Kasım Terazi burcu yorumu

Sizlere değersiz ve kaba davranan kişiler ile iletişiminizi sonlandırma kararı alıyorsunuz.



TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

6 Kasım Akrep burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde tutkularınızı dile getiriyorsunuz.

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6 Kasım Yay burcu yorumu

Sırların ortaya dökülme zamanı geldi. Biriktirdiğiniz her şeyi konuşacaksınız.

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6 Kasım Oğlak burcu yorumu

Beklenmedik yeni gelişmeler yaşıyorsunuz.

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6 Kasım Kova burcu yorumu

Çalışma ortamınızda azminizden bir şey kurtulmuyor.

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6 Kasım Balık burcu yorumu

Uzak mesafeli ilişkinizde yakınlık arayacaksınız. Aradaki özlem gittikçe artıyor.

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