Günlük Burç Yorumları: 4 Mart 2022 Cuma Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Harekete geç!

Ay, Koç burcunda ilerliyor. Bazı insanlar senin onları yarı yolda bıraktığını düşünüyor olabilir. “Oysa yarı yolda bırakma diye bir şey yoktur, o yol orada bitmiştir.” Biten yolun alternatiflerini aramaya gerek yok. Kendine olmayan hiçbir yolculuk için yorulma. Belkide siz bu şekilde düşünüyorsunuz. İnsanların size karşı vefasızlıkları ya da adil davranmayışları sizleri başka yöne götürüyor.İç huzurunuzu yeniden tasarladığınız,yön ve hedeflerinizi yeniden kurduğunuz bir zaman dilimi içindesiniz.Bugün yöneticilerinizle yapacağınız görüşmeler yada onlarla ilerleyeceğiniz yeni girişimler çok güzel sonuçlar verecektir.İkili ilişkilerinizde lütfen rekabet içerisine gireceğiniz konuşmalar yapmayın. Parasal anlamda bazı iniş çıkışlara ise ekstra dikkat edin.

Günün Motivasyon Sözü: İmkansıza ulaşmanın tek yolu, onun mümkün olduğuna inanmaktır. - Alice in Wonderland

4 Mart Koç burcu yorumu

Beklenmedik bir anda iş sözleşmenizi yenilemeniz istenecektir.

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4 Mart Boğa burcu yorumu

İş başvurunuzda teslim ettiğiniz projeleriniz büyük beğeni topluyor.

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4 Mart İkizler burcu yorumu

Yeni bir eğitim hayatına başlıyorsunuz

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4 Mart Yengeç burcu yorumu

Vergi konularınızı çözüme bağlamak için resmi görüşmeleriniz olacaktır.

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4 Mart Aslan burcu yorumu

İlişkinizi resmiyete taşıma kararı alıyorsunuz.

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4 Mart Başak burcu yorumu

İş alanınız da yeni bir değişim başlıyor.

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4 Mart Terazi burcu yorumu

Manipüle edildiğinizi fark ediyorsunuz.



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4 Mart Akrep burcu yorumu

Aile büyükleriniz ile iş konusunda görüşmeleriniz olacaktır.

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4 Mart Yay burcu yorumu

Üzerinizde baskı kurmak isteyen kardeşleriniz ile tartışmalar yaşayabilirsiniz.

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4 Mart Oğlak burcu yorumu

Ticari bir anlaşmaya imza atıyorsunuz.

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4 Mart Kova burcu yorumu

Çalışma hayatınızda adınızdan söz ettireceksiniz.

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4 Mart Balık burcu yorumu

Yalnız kalmak isteyeceksiniz. Düşünceleriniz sizleri suskunluğa itiyor.

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