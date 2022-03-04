Günlük Burç Yorumları: 4 Mart 2022 Cuma Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 4 Mart' ta aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 4 Mart günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 4 Mart günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. İşte, 4 Mart 2022 Cuma günlük burç yorumları..."
Harekete geç!
Ay, Koç burcunda ilerliyor. Bazı insanlar senin onları yarı yolda bıraktığını düşünüyor olabilir. “Oysa yarı yolda bırakma diye bir şey yoktur, o yol orada bitmiştir.” Biten yolun alternatiflerini aramaya gerek yok. Kendine olmayan hiçbir yolculuk için yorulma. Belkide siz bu şekilde düşünüyorsunuz. İnsanların size karşı vefasızlıkları ya da adil davranmayışları sizleri başka yöne götürüyor.İç huzurunuzu yeniden tasarladığınız,yön ve hedeflerinizi yeniden kurduğunuz bir zaman dilimi içindesiniz.Bugün yöneticilerinizle yapacağınız görüşmeler yada onlarla ilerleyeceğiniz yeni girişimler çok güzel sonuçlar verecektir.İkili ilişkilerinizde lütfen rekabet içerisine gireceğiniz konuşmalar yapmayın. Parasal anlamda bazı iniş çıkışlara ise ekstra dikkat edin.
Günün Motivasyon Sözü: İmkansıza ulaşmanın tek yolu, onun mümkün olduğuna inanmaktır. - Alice in Wonderland
4 Mart Koç burcu yorumu
Beklenmedik bir anda iş sözleşmenizi yenilemeniz istenecektir.
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4 Mart Boğa burcu yorumu
İş başvurunuzda teslim ettiğiniz projeleriniz büyük beğeni topluyor.
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4 Mart İkizler burcu yorumu
Yeni bir eğitim hayatına başlıyorsunuz
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4 Mart Yengeç burcu yorumu
Vergi konularınızı çözüme bağlamak için resmi görüşmeleriniz olacaktır.
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4 Mart Aslan burcu yorumu
İlişkinizi resmiyete taşıma kararı alıyorsunuz.
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4 Mart Başak burcu yorumu
İş alanınız da yeni bir değişim başlıyor.
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4 Mart Terazi burcu yorumu
Manipüle edildiğinizi fark ediyorsunuz.
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4 Mart Akrep burcu yorumu
Aile büyükleriniz ile iş konusunda görüşmeleriniz olacaktır.
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4 Mart Yay burcu yorumu
Üzerinizde baskı kurmak isteyen kardeşleriniz ile tartışmalar yaşayabilirsiniz.
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4 Mart Oğlak burcu yorumu
Ticari bir anlaşmaya imza atıyorsunuz.
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4 Mart Kova burcu yorumu
Çalışma hayatınızda adınızdan söz ettireceksiniz.
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4 Mart Balık burcu yorumu
Yalnız kalmak isteyeceksiniz. Düşünceleriniz sizleri suskunluğa itiyor.