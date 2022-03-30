Günlük Burç Yorumları: 30 Mart 2022 Çarşamba Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Bazı şeyleri unutmayı seçin.

Ay, Balık burcunda ilerliyor. Bugün çok hassas olabilir ve kendini kırılgan bir yapıda hissedebilirsin. Güvensizlik hissi yaşaman seni biraz pasif kılabilir ve insanlara karşı mesafeli durabilirsin. Yaratıcı veya ruhsal bir arayış içinde olman hayal gücünü artırabilir. Her şeyi hatırlamak yerine hayatın içinde bazı şeyleri unutmayı seçmelisin.Bugün parasal konularda yeni girişimlerde bulunabilirsiniz.Kendini yetersiz ya da eksik hissetmene neden olacak hiçbir insanla olmayı seçmemelisin. Bazı konularda sınırlarını çizmeyi ihmal etme.Kendi dünyanızı yeniden şekillendirin. Parasal konularda yeni yatırımlar yapmak ya da yeni bir proje oluşturmak için çok doğru bir gündesiniz.

Motivasyon sözü: “Beynimiz, deliliği önlemek için kasıtlı olarak bizlere bir şeyleri unutturur.” H. P. Lovecraft

30 Mart Koç burcu yorumu

Kendinizi bazı konularda tecrit edip her şeyden uzaklaşmak istiyor olabilirsiniz.

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30 Mart Boğa burcu yorumu

Ne yaparsanız yapın olmuyor gibi hissediyorsunuz.

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30 Mart İkizler burcu yorumu

Çalışma hayatınız da yeni projeler üretmek istiyorsunuz.

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30 Mart Yengeç burcu yorumu

İyi niyetinizin sizlere olumlu geri dönüşüne şahitlik ediyorsunuz.

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30 Mart Aslan burcu yorumu

Gelecek için finansal olarak tasarladığınız yapıların eksik olduğunu fark edeceksiniz.

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30 Mart Başak burcu yorumu

Aşk hayatınızda kendinizi tanıdıkça ne kadar yanlış davranışlar da bulunduğunuzu fark ediyorsunuz.

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30 Mart Terazi burcu yorumu

Duygusallığınız günlük rutinlerinizi etkiliyor.



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30 Mart Akrep burcu yorumu

Çocuklarınıza iyi bir gelecek oluşturmak için kendinizi çok fazla baskı altına alıyor olabilirsiniz.

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30 Mart Yay burcu yorumu

Aile kurma düşüncelerinizde değişime gidiyorsunuz.

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30 Mart Oğlak burcu yorumu

İletişim olarak doğru hareket ettiğinizi düşündüğünüz her şeyin aslında yanlış olduğunu kabulleniyorsunuz.

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30 Mart Kova burcu yorumu

Finansal yatırım kaynaklarınızda değişime gidiyorsunuz.

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30 Mart Balık burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde bazı gerçekleri fark ediyorsunuz.

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