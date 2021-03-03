Günlük Burç Yorumları: 3 Mart Çarşamba Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Bazen sil baştan başlamak gerek!

Ay, Akrep burcunda ilerliyor. İsteklerinizi değiştirmek istemiyorsanız yaklaşım tarzınızı değiştirin ve tekrar deneyin. Eğer pes etmek yerine yeni yollar ararsanız başarıya ulaşırsınız. Bazen çözüm burnunuzun ucundadır ama gözünüzü hep aynı noktaya dikerseniz, bunu göremezsiniz. Şu an ne durumda olduğunuzu, bu duruma nasıl geldiğinizi düşünürseniz ne yapmanız ve ne yapmamanız gerektiğini daha kolay fark edeceksiniz.

3 Mart Koç burcu yorumu

Duygusal bir dönüşüme gidebilirsiniz. Bazı anlık olaylar farkındalığınızı geliştirebilir. Bakış açınızın değişmesi yapacaklarınızı ve tavrınızı da aynı şekilde değiştirecektir.

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3 Mart Boğa burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde tutkularınızı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Aşırı tepkileriniz yanlış anlaşılmanıza ve değerlendirilmenize neden olabilir.

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3 Mart İkizler burcu yorumu

Günü gözlem yaparak tamamlamak ve sezgilerinize kulak vermek size gözden kaçırdığınız detayları fark ettirebilir.

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3 Mart Yengeç burcu yorumu

Yeni bir ilişkiye başlamak üzere olabilirsiniz. Artık önceliği güven konusuna verdiğiniz için adım atmak konusunda kararsız kalabilirsiniz.

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3 Mart Aslan burcu yorumu

Ailenizle güç savaşı içerisine girebilirsiniz. Alttan almak sizin için de zor olsa da bunu yapmaya çalışmalısınız. Ailenizin de anlaşılmaya ihtiyacı olabilir.

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3 Mart Başak burcu yorumu

Yakın çevrenizle iletişiminizde sivri dilli olabilirsiniz. Kapıları sert kapatacağınız zaman aynı yere tekrar gelebileceğinizi de düşünmelisiniz.

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3 Mart Terazi burcu yorumu

Finansal olanaklarınızı yeniden toparlamak adına adım atabilirsiniz. Uzman bir kişi ile görüşmeniz sağlıklı sonuçlar almanızı kolaylaştıracaktır.

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3 Mart Akrep burcu yorumu

Sezgileriniz duygularınıza yön verebilir. Şüphelendiğiniz konularda haklı çıkabilirsiniz.

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3 Mart Yay burcu yorumu

Birden değişen dengeleriniz size bazı alışkanlıklarınızı ve yöntemlerinizi değiştirmeniz gerektiğini söylüyor olabilir.

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3 Mart Oğlak burcu yorumu

Sosyal çevrenizde değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Rahatsız olduğunuz konuları dile getirmek yerine uzaklaşmayı seçiyor olabilirsiniz.

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3 Mart Kova burcu yorumu

Kariyer alanınızda oldukça duygusal olabileceğiniz bir gündesiniz. Geçmiş anıları tekrar hatırlamak enerjinizi düşürebilir.

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3 Mart Balık burcu yorumu

Duygularınızı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Yalnız kaldığınız anlarda size iyi gelecek işlerle uğraşmak zihninizi daha hızlı toparlamanızı sağlayacaktır.

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