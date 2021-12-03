Günlük Burç Yorumları: 3 Aralık Cuma Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Kendiniz olmanın haklı gururunu yaşayın!

Ay, Akrep burcunda ilerliyor ve saat 15.13’te Yay burcuna geçiyor. Ruhsal ve fiziksel durumunuz nedensiz yere sorun yaratıyorsa, yakın çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçirmelisiniz. İyimser yönünüzü kaybetmenize neden olan kişilere taviz vermeyin! Siz kendiniz olmaktan asla vazgeçmeyin. Yaşamın çok boyutluluğu karşında hala iyi olmak İyimser kalmak bazı insanlara tokat olabilir. İyimserliğiniz ile çevrenize örnek olmaktan vazgeçmeyin.

3 Aralık Koç burcu yorumu

Duygusal davranış sergileyerek düşünmeden hızlıca hareket edebilirsiniz.

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3 Aralık Boğa burcu yorumu

Partnerine karşı duygusal baskıyı artıyorsun.

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3 Aralık İkizler burcu yorumu

Çalışma alanınızda hassas olabilirsiniz.

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3 Aralık Yengeç burcu yorumu

Yeni bir ilişkiye başlamak istiyorsunuz.

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3 Aralık Aslan burcu yorumu

Ailenize karşı sorumluluk duygunuz nedeniyle kişisel çıkarlarınızdan ödün vereceksiniz.

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3 Aralık Başak burcu yorumu

İletişiminiz de gün içinde sadece duygularınızı ifade edecek bir arkadaş arayışınız olacaktır.

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3 Aralık Terazi burcu yorumu

Güvenliğinizi korumak için duygusal tepkilerinizin dozunu artırıyorsunuz.



TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

3 Aralık Akrep burcu yorumu

Sosyal ilişkilerinizde agresif davranışlarınız olacaktır.

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3 Aralık Yay burcu yorumu

Sizi sınırlandıran her şeye tepki göstereceksiniz

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3 Aralık Oğlak burcu yorumu

Toplantıya damga vuracaksınız. Tartışma çıkarmak için yer aramanız hata üzerine hata yapmanıza yol açabilir.

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3 Aralık Kova burcu yorumu

Mantıkla hareket etmek istemeyebilirsiniz. Duygusalsınız ve duygularınızın karşılık bulmasını istiyorsunuz.

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3 Aralık Balık burcu yorumu

Yaşadıklarınızdan dolayı ağzınız yanabilir ve yeni tanıştığınız yabancı kişilere karşı mesafeli olabilirsiniz.

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