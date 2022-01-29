Günlük Burç Yorumları: 29 Ocak 2022 Cumartesi Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Venüs ileri hareketine geçiyor! İşler yoluna giriyor!

Ay sabah saatlerinde Yay burcunda boşlukta ilerliyor ve saat 13.00’da Oğlak burcuna geçiyor. Merkür ve Plüton, Oğlak burcunda kavuşuyor. Venüs, Oğlak burcunda ileri hareketine başlıyor. Köprüleri yakmak yerine inşa etmenin zamanı geldi. Duygusal olarak işler baya zor gidiyor olabilir ama şimdi her şeyi daha net gördüğün bir zaman içindesin. Parasal kayıplar olmuş olabilir.Güven alanınızı yeniden tasarlıyorsunuz. Güzellik işleriniz,sözleşmeleriniz ya da finansal yatırımsal konularda alım satım gibi konularınız varsa bunları hayata geçirebilirsiniz. Duygu durumunuz değişiyor.Kariyerinizde uzun zamandır geriye çekiliyor ya da engelleniyordunuz.Şimdi işler daha görünüz ve daha hızlı bir hal alıyor olacak.Yöneticilerinizle zor ve iddialı konuşmalara girmek yerine uzlaşmacı tavrınız kazandıracak.

Günün Motivasyon Sözü: Aniden fark edeceksiniz ki, daha önce hiç değişmemenizin nedeni, bunu istememiş olmanızdır.” Robert Schuller

29 Ocak Koç burcu yorumu

Bugün güzel iletişimler içinde olmak adına harika bir zaman.

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29 Ocak Boğa burcu yorumu

Hayatınızın akışını değiştirmek isteyebilir ama hangi yöne doğru gitmeniz gerektiğini bilemeyebilirsiniz.

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29 Ocak İkizler burcu yorumu

Kariyer hayatınızda olumlu gelişmeler olabilir ve başarılarınız başkaları tarafından görülebilir.

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29 Ocak Yengeç burcu yorumu

Bugün sorumluluklarınız konusunda aile üyelerinizle sorunlar yaşayabilir ve yanlış anlaşılmalar olabilir.

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29 Ocak Aslan burcu yorumu

Yakın çevreniz, kardeşleriniz veya akrabalarınızla olan iletişimlerinizde oldukça aktif olacağınız bir gündesiniz.

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29 Ocak Başak burcu yorumu

Bugün hayatınızla ilgili bazı şeyleri değiştirmek ve kendinizi yeniden yaratmak isteyebilirsiniz.

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29 Ocak Terazi burcu yorumu

Ütopik fikirler ve iletişimler sizi gerginleştirebilir ve konuşurken cümlelerinize hakim olamayabilirsiniz.



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29 Ocak Akrep burcu yorumu

Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz.

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29 Ocak Yay burcu yorumu

Ailenizle ilgili konular bugün gündeminiz olabilir.

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29 Ocak Oğlak burcu yorumu

Yakın çevrenizle olan iletişiminiz konusunda oldukça dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz.

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29 Ocak Kova burcu yorumu

Verilen sözlerin ve davranışların samimiyetini sorguladığınız bir süreçte olabilirsiniz.

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29 Ocak Balık burcu yorumu

Bugün oldukça duygusal ve hassas olabilirsiniz.

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