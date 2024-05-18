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Quercetin ve faydaları

#Sağlık#Ankara#Quercetin

Sevgili Hürriyet okurları... Son zamanlarda uzmanlardan sıkça duyduğumuz quercetin (kuersetin), birçok bitkinin kabuklarında yaygın olarak bulunan kimyasal bir pigmenttir. Quercetin gibi flavonoidlerin yararlı etkileri, vücudunuzda antioksidan olarak işlev görme yeteneklerinden kaynaklanır.

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VİRÜSLERLE SAVAŞMAYA YARDIMCI

Quercetin mide, bağırsak, cilt, solunum ve idrarla bağlantılı olan tüm bakteri türlerine karşı etkili antibakteriyel özelliklere sahiptir. Bu sayede diğer flavonoidlerle birlikte adenovirüs, herpes simpleks virüsü, solunum sinsityal virüsü ve son yılların korkulan hastalığı corona virüs yani COVID gibi yaygın virüslerle savaşmaya yardımcı olabilir.

Yapılan araştırmalar quercetin, histaminin hücrelerden salınmasını kısıtladığı için alerji semptomlarının giderilmesinde etkili olabileceğini gösterir. Bu mucizevi maddenin anti-alerji özellikleri bronşit ve astımı tedavi etmeye de destek olabileceğini işaret eder.

Quercetin ve faydaları

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Quercetin özellikle insan vücudundaki kötü kolesterol olarak bilinen LDL kolesterol düzeyini azaltarak damar etrafında oluşan plak oluşumunda ve kireçlenmelerin azalmasında rol oynar. Ayrıca kan akışını da iyileştirerek kalp-damar sağlığını olumlu yönde etkilemesi de quercetin faydaları arasındadır.

QUERCETIN KULLANIM ALANLARI 

Bu araştırmalara göre, quercetin Alzheimer veya Parkinson hastalığı riskini azaltacak özelliklere sahip olabilir. Genel olarak nörolojik hastalıkların oksidatif stres sonucu meydana geldiği düşünülmektedir ve quercetinin  antioksidan özellikleri bu durumun oluşmasını engelleyebilir veya savaşmaya yardımcı olabilir.

Quercetin ve faydaları

KAN BASINCINI AZALTMAYA YARDIMCI OLABİLİR

Araştırmalar, kuersetin’in kan basıncı düzeylerini düşürmeye yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Yapılan testlerde quercetinin  kan damarları üzerinde rahatlatıcı bir etkiye sahip olabileceğine dair bulguların yanı sıra bileşiğin yüksek tansiyon düzeyleri için alternatif bir tedavi olup olamayacağını belirlemek için daha fazla insan çalışmasına ihtiyaç olduğu da söyleniyor 

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QUERCETIN NASIL KULLANILMALIDIR?

Genellikle önerilen doz günlük 500 mg. Ağızdan kapsül şeklindedir. Piyasada birçok firma değişik isimde satışa sunmaktadır ancak etken madde ‘quercetin’dir ve metil sellulaz ile katkılandırılmıştır. Quercetin viral hastalıklarda özellikle COVID’de günde 4 kapsül yani 2grama kadar kullanılabilir. Ancak günlük hayatta hastalıklardan korunmak için tek doz 500 mg. yeterlidir. Öte yandan, yeşil yapraklı bitkiler, soğan, domates ve brokoli de quercetin bakımından zengin besinler arasında.

#Sağlık#Ankara#Quercetin
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