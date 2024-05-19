Prof. Dr. Şükrü Emre şimdi de Türkiye’de yeni bir hikaye yazıyor

Haberin Devamı

TÜRKİYE’de 2000’li yılların başında sağlık sektöründe bir dönüşüm başladı. Hiç kuşkusuz bu dönüşüm özel sektörün önünü açtı. Hem insan gücü hem de teknoloji alanında önemli atılımlar yaşandı, yaşanıyor da… İzmir başta olmak üzere Ege de bu hareketlilikte önemli bir bölge olarak dikkat çekiyor. Bu hareketlilik içinde her ne kadar son dönemde mesleğini yurtdışında devam ettirmek isteyen sağlıkçılar gündem olsa da tersine hikayelerin sayısı da her geçen gün artıyor. Yurtdışında edindiği bilgi birikimi Türkiye’ye aktaranların sayısı gün geçtikçe çoğalıyor. İşte, Prof. Dr. Şükrü Emre de bunlardan biri… Amerika’da "domino ameliyatı" adı verilen operasyonuyla "tıp mucizesi" olarak anılan Prof. Dr. Emre, artık tüm birikimini Türkiye’ye aktarıyor. Geçmişte Türkiye’de sağlık sektöründe önemli çalışmaların hayata geçmesinde payı bulunan ve bugün İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi’nin Tıbbi Direktörü olan Prof. Dr. Şükrü Emre’yle hem sağlık sektöründeki gelişmeleri hem de kurum özelinde hayata geçirilmesi planlanan çalışmaları konuştuk.

Haberin Devamı

EN İYİ 10 HEKİMDEN BİRİ

Prof. Dr. Şükrü Emre, başarılarla dolu bir kariyere sahip… İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra genel cerrahi uzmanlığını aynı üniversitede tamamlayan Prof. Dr. Emre, 1988'de doçent olmasının ardından Hepato-biliyer Sistem Cerrahisi bursuyla ‘Brooklyn'deki Suny Health Science Center'deki klinik transplantasyon bölümü çalışmalarını takip etmek amacıyla ABD'ye gitmiş. Birçok hastanede görev yapan Prof. Dr. Emre, Yale Üniversitesi’nde Organ Nakli Birimi’ni kurmuş ve direktörlüğü görevini yürütmüş. Dünyanın birçok ülkesinde organ nakli konusunda eğitimler de veren Prof. Dr. Şükrü Emre, 2005'te yaptığı "domino ameliyat" olarak adlandırılan yöntemle bir karaciğerle 3 hastayı sağlığına kavuşturmuş. Bu başarısı nedeniyle Prof. Dr. Emre, “Amerika’da tıp mucizesi” olarak anılmaya başlamış ve ismini de son 15 yılda bu ülkedeki en iyi 10 hekim arasına yazmayı başarmış. 2021’de de Ege Üniversitesi’nden gelen teklif üzerine meslek hayatına Türkiye’de devam etme kararı almış Prof. Dr. Şükrü Emre…

Haberin Devamı

BAĞIMIZ HİÇ KOPMADI

Amerika’da çalıştığı süre boyunca Türkiye’yle bağının hiç kesilmediğini söylüyor Prof. Dr. Şükrü Emre ve ekliyor:

“ABD’ye karaciğer nakli konusunda eğitim almak için gittim ama sonra oradaki meslektaşlarım beni bırakmadı ve kaldım. Bu süreçte de Türkiye’den birçok doktorun burada eğitim almasına öncülük ettim. Kimi benim gibi kaldı, kimi ise Türkiye’ye dönüp çalışmalarına orada devam etti. Birçok transplant cerrahı benim yanımda yetişti. Her yıl yanıma nerdeyse Türkiye’den 10 öğrenci aldım. Birçok kişiye dokundum, yanımda yetişen çok isim oldu. Zaman zaman Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’yla da görüşerek çeşitli uygulamaların hayata geçmesinde paydaş oldum. Organ dağıtımı sistemi de bunlardan sadece biri. Aslında 35 yıl boyunca Amerika’da olsam da hep Türkiye’nin içindeydim. 1995’ten beri de Çeşme’de yazlığımız var. Yale Üniversitesi’nden emekli olduktan sonra da Ege Üniversitesi’nden gelen bir teklifle yeni bir macera başladı. Burada da ‘Karaciğer Mükemmeliyet Merkezi’ni kurma görevini üstlendik. Transplantasyon üzerine bir de enstitü kurulumuna da öncülük ettim. Prof. Dr. Murat Zeytunlu’la birlikte çalıştık. Bizim çalıştığımız süreçte yüzde 70’in üzerinde olan enfeksiyonu yüzde 7’lere kadar düşürdük. Şimdi de İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi’nde çalışmalarıma devam ediyorum.”

Haberin Devamı

HAYAT KALİTESİ YÜKSELSİN

İEÜ Medical Point Hastanesi’ni sağlık sektöründe kaliteyi ve hizmeti zirveye taşımayı vizyon edinen bir sağlık kuruluş olarak tanımlayan Prof. Dr. Şükrü Emre, burada yeni oluşturulan Dr. Zafer Beken Organ Nakli Merkezi’yle de insanlara şifa sunacak olmanın gururunu yaşadığını söylüyor. Göreve geldiği günden bu yana 50’nin üzerinde organ nakli yapıldığını, bunun daha da artacağını ifade eden Prof. Dr. Şükrü Emre, “Ben Amerika’da birçok program kurmuş, denetlemiş ve 100’den fazla nakil cerrahi yetiştirmiş biri olarak kalitenin nasıl sağladığını çok iyi biliyorum. 17 yıldır Amerika’da ülkenin en iyi doktorlar listesine seçilmiş olup şimdi ülkemde hizmet etmenin ve aynı başarıları elde etmenin heyecanı içindeyim. Bu amacımıza ulaşırken Amerika ve gelişmiş Avrupa ülkelerinde altın standart olarak kabul edilen veriye dayalı, hasta ve hasta sahipleri odaklı ve memnuniyetlerine dayalı bir sistem kurmak istiyoruz. Yüksek sayıda ameliyat yapmak önemli ve istenen bir şey. Fakat daha da önemlisi yüksek hasta memnuniyetiyle birlikte tamamen protokollere dayalı bir sistem içinde çalışıp sağkalım oranlarını artırırken, hastaların hayat kalitesini yükseltmek. Kalite çıtasını daha da yukarı çıkarmak istiyoruz” diyor.

Haberin Devamı

İKİ ÖNEMLİ MERKEZ GELİYOR

PROF. Dr. Şükrü Emre, yılların birikimini İEÜ Medical Point Hastanesi’ne aktarmak adına da yoğun bir mesai içerisinde. Proje gündemi de hayli yoğun. Nörolojik Bilimler Merkezi de bu projelerden sadece biri. Prof. Dr. Şükrü Emre, nöroloji hastalıkların çok önemli olduğunu ifade ediyor ve planlarını şöyle aktarıyor:

"İEÜ Medical Point Hastanesi’nin Nörolojik Bilimler Merkezi hazırlığı sürüyor. Bu merkezde ileri evre parkinson gibi nörolojik hastalıklara sahip olan kişiler tedavi edilebilecek. Yine burada: uyku, epilepsi, EMES ve koku merkezleri de olacak. Nörolojik Bilimler Merkezi’nin yanı sıra kanser konusunda da benzer bir merkez kurma şamasındayız. Bu alanda da hem branşlaşmak hem de üst ihtisaslaşmayı sağlamak istiyoruz. Değişik kanser tedavileri, genetik yapılar gibi konulara da odaklanacağız. Merkez bazlı çalışmayı önemsiyorum. Tüm bunları da etik değerler içinde yapmak da ayrı önem verdiğimiz bir başlık.”

KISA KISA

Haberin Devamı

* Prof. Dr. Şükrü Emre, hastane bünyesinde konseyler oluşturduklarını anlatıyor, “Amacımız çok disiplinli hasta yaklaşımlı bir sistem oluşturmak. Hastayı yormadan, hem ekonomik hem de zaman kaybı yaşatmadan çözümler geliştirmek istiyoruz. Süreç içinde de hastaya net olmak önceliklerimiz arasında” diyor.

* Organ nakli konusunda yakın coğrafyadan organ nakli için Türkiye’ye gelen hasta sayısının arttığını paylaşan Prof. Dr. Şükrü Emre, “Gerekli akreditasyon ve altyapıyı tamamladıktan sonra Amerika’dan da hasta getirmek gibi planlarımız var” diye konuşuyor.