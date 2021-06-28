Günlük Burç Yorumları: 28 Haziran Pazartesi Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Hayatı bütünleştirin, ayrıştırmayın!

Ay, Kova burcunda ilerliyor ve saat 21.10’da Balık burcuna geçiyor. Olaylara bütüncül yaklaşacağınız bir gün. Bugün oluşan duygusal aidiyete karşı özgürleşerek tepkiler verebilirsiniz. Akşam saatlerine doğru iç huzuru yakalamanızı sağlayacak olaylarla karşılaşabilirsiniz. Olayları doğru anlayıp doğru değerlendirmeniz gereken zamanlarda olduğunuzu hatırlayarak kendi sınırlarınızı aşın ve kendinizi motive edecek keyif alanlarınızı yaratın.

28 Haziran Koç burcu yorumu

Yoğunluğunuzdan dolayı ailenizi ihmal edebilirsiniz. Bunun neticesinde aileniz üzerinizde baskı kurabilir ve çalışma alanınıza sınırlama getirmek isteyebilirler

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28 Haziran Boğa burcu yorumu

Bugün üzerinizde bir halsizlik hissedebilirsiniz. Ruhsal olarak sıkışıklığınız fiziksel olarak hareketsizliğe neden olabilir.

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28 Haziran İkizler burcu yorumu

Yakın çevreniz ile kısa seyahat programları içerisinde olabilirsiniz. Seyahat etmek size iyi gelebilir ve modunuzu yükseltebilir.

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28 Haziran Yengeç burcu yorumu

Çalışma ortamınızda gözünüzden kaçan küçük bir detay size tekrar geri dönebilir ve otorite figürleri tarafından şahsınıza uyarı konuşmaları yapılabilir.

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28 Haziran Aslan burcu yorumu

Ortaklı işlerinizde aksaklıklar yaşayabileceğiniz bir gün. Profesyonel hayatınıza duygularınızı karıştırmamalısınız.

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28 Haziran Başak burcu yorumu

Şüpheleriniz yüzünden farkında olmadan ilişkiyi zedeleyen davranışlar içinde olabilirsiniz.

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28 Haziran Terazi burcu yorumu

Samimi arkadaşlıklarınızın boyutu değişebilir ve aşk ilişkisine doğru evrilebilir.

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28 Haziran Akrep burcu yorumu

Emeklerinizin karşılığını alacağınız, işlerinizin yoluna gireceği bir sürece gidiyorsunuz.

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28 Haziran Yay burcu yorumu

Geçmiş ilişkiniz ile ilgili konular tekrar gündeme gelebilir. Eski partneriniz ile ilgili bazı bilgiler öğrenebilirsiniz.

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28 Haziran Oğlak burcu yorumu

Öz güveninizi kırmak için sizi manipüle etmek isteyenler olabilir.

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28 Haziran Kova burcu yorumu

Beklediğiniz maddi gelişmeler sizi oldukça motive edebilir ve farklı alanlara yatırım yapmak için cesaret verebilir.

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28 Haziran Balık burcu yorumu

Çalışma ortamınızda yorgunluğunuzu hafifletecek güzel sürprizler olabilir. Kendinizi mutlu ve değerli hissettiğiniz bu özel anın keyfini çıkarın.

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