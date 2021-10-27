Günlük Burç Yorumları: 27 Ekim Çarşamba Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Düzenli olmayı seçin!

Ay yengeç burcunda ilerliyor. Venüs ve Neptün arasındaki kare açı ile fikirler, planlar ve kararlar bugün konuşulmak her zamankinden fazla istenebilir. Parasal konularda temkinli olmalıyız. Önemli görüşmeleri ve planlarınızı gündeme getirmeniz adına oldukça destekleyici olabilir. Ani gelişen bazı haberlere şaşkın olduğunuz için ne karar vereceğinizi bilemeyebilirsiniz. Yaptığınız her işte düzenli ve kararlı olmayı ilke edinin. İş arkadaşlarınızla asla gerilim içine girmeyin. İşinizi yapın ve kenara çekilin.

27 Ekim Koç burcu yorumu

İşleriniz veya sorumluluklarınız arka arkaya gelmiş sizleri yormuş olabilir.

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27 Ekim Boğa burcu yorumu

Çevrenizdeki insanların ne yapacağını söylemekten vazgeçin.

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27 Ekim İkizler burcu yorumu

Sosyal çevrenizden araştırdığınız bir konu ile ilgili önemli yardımlar alabilirsiniz.

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27 Ekim Yengeç burcu yorumu

Hayatınızda var olan düzeni değiştirme fikriniz her ne kadar zor olsa da bazı durumların sizin hissettiğiniz gibi olumsuz sonuçlar doğurmadığını göreceksiniz.

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27 Ekim Aslan burcu yorumu

Yeni bir iş başvurusu ya da yeni bir iş birliği bugün gündeminize gelebilir.

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27 Ekim Başak burcu yorumu

Kazanma biçiminiz ve sorumluluklarınız değişim gösteriyor.

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27 Ekim Terazi burcu yorumu

Duygusal olarak kendinizi değersiz hissedebilirsiniz.



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27 Ekim Akrep burcu yorumu

Sosyal medya ya da dijital işlerinizin ön planda olacağı bir gündesiniz.

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27 Ekim Yay burcu yorumu

Parasal konularda bazı hayal kırıklıkları yaşanabilir.

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27 Ekim Oğlak burcu yorumu

Hayatın içinde artık gerçekleri daha net görüyorsunuz.

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27 Ekim Kova burcu yorumu

Üstünüze gereğinden fazla aldığınız sorumlulukları artık kabul etmiyorsunuz.

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27 Ekim Balık burcu yorumu

Balık- Yeni bir teklif alabilirsiniz. Geçmişte sizi yaralayan konularda önemli bir haklılık kazanıyorsunuz.

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