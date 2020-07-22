Günlük Burç Yorumları: 22 Temmuz Çarşamba Günlük Burç Yorumları

Olayları şahsi algılamayın.

Ay, Aslan burcunda ilerliyor. Gurur yapmak kısa vadede iyi gibi görünse de uzun vadede insanı yorar. Boşuna gurur zaman kaybıdır. Olayları kendi şahsınıza geliyormuş gibi algılamamalısınız. Bazı yanılgılara karşı daha sağduyulu olmalısınız. Kendimize bugün şunu sormalıyız: “Hangi beceriyi en çok geliştirmeliyim ve sürekli uygulamalıyım ki yaşam hedeflerime ulaşayım?” Şimdi ideallerin için yaşamayı ciddiye almanın zamanıdır. Bugün harekete geçmeye ne dersiniz. Bence hiçbir şey için geç değil.

22 Temmuz Koç burcu yorumu

Empati yapmanız gereken özel bir gün. Kişilerin sizden beklentilerini iyi anlamanız gerekmektedir. Finansal konularda alacağınız fikirleri yine de defalarca araştırmalısınız.

22 Temmuz Boğa burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde sizin kuracağınız dengelere ihtiyaç olabilir. İş ilişkilerinizde ise taviz vermemeyi öğrenmeniz gerekmektedir. İş ve aşk hayatınızda birbiri ile bağlantılı ise bunu daha sakin yönetmelisiniz. Ev ya da yaşam alanınız ile ilgili bazı değişimler söz konusu olabilir.

22 Temmuz İkizler burcu yorumu

Hayatınızın genel akışıyla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Karşınıza çıkan fırsatları da bu anlamda iyi değerlendirmelisiniz. Bugün duyacağınız bazı haberler sizleri kaygılandırabilir. Hatamı yapıyorum sorusunu sormak için uygun bir günde değilsiniz. Hayatınıza dair bazı gözlemlerinizin doğru olduğunu görebilirsiniz.

22 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

22 Temmuz Yengeç burcu yorumu

Maddi ve finansal konularınızın gündemde olacağı bir gün. Geçmiş hesaplaşmalar ve geçmişten getirdiğiniz finansal planları yeniden başlatabilirsiniz.

22 Temmuz Aslan burcu yorumu

Geçmiş dostluklarınızla geçmişe dair sorunlarınızı yeniden konuşacağınız bir gün içinde olabilirsiniz. Burada takındığınız tutum oldukça önemli. Bazı şeyleri telafi edebilirsiniz.

22 Temmuz Başak burcu yorumu

İlişkilere dair yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Plan ve programlarınızı anın akışına göre uyarlamalısınız. Eşinizle parasal bazı konular içinizde gerginlik yaratabilir. Hislerinizi çevrenizle paylaşmak duygusal anlamda sizi daha da yorabilir.

22 Temmuz Terazi burcu yorumu

Yakın çevre bağlantılarınız güçlenebilir. Kuracağınız iletişimlerle beklentilerinizi oluşturabilirsiniz. Hayatınızda yeni bir konuya başlangıç yapıyor olabilirsiniz.

22 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

22 Temmuz Akrep burcu yorumu

Yakın bir dostunuz bugün size eskisi gibi samimi gelmeyebilir. Bu alanda hemen önyargılı davranmayın. Şu an bazı şeylerden şüphe duymanız çok muhtemel.

22 Temmuz Yay burcu yorumu

Geçmişe ait bazı düşünceler ve yarım kalmış kırık kalp hikayeleri gündeminizde olabilir. Burada böyle olmasaydı bu olur muydu gibi soru işaretlerini kafanızdan silmelisiniz. Olması gereken illaki olacaktır.

22 Temmuz Oğlak burcu yorumu

İlişkilerinizde bazı restleşmelere gidebilirsiniz. Kendi egonuzu doğru kontrol etmelisiniz. Maddi projelerinizle ilgili bazı yanılgılar söz konusu olurken hayal ettiğiniz maddi konfora ulaşabileceğiniz bir yenilikle karşılaşabilirsiniz.

22 Temmuz Kova burcu yorumu

Zihniniz bugün duygusal konularla meşgul olabilir. Yaşadığınız bazı hayal kırıklıklarından dolayı yeni oluşumlara şüphe ile bakabilirsiniz.

22 Temmuz Balık burcu yorumu

Hızlı kararlar vermekten kaçınmanız gerekmektedir. Geçmişle ilgili konular önünüze gelirse bu alanda net durmalısınız. Aile içinde bazı anlaşmazlıklar ya da anneninizin size fazla baskı yapması söz konusu olabilir.